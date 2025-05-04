ໂລໂກ້ OPCAT

OPCAT ລາຄາ (OPCAT)

USD

OPCAT (OPCAT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.238778
$0.238778$0.238778
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ OPCAT (OPCAT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ OPCAT (OPCAT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.238778USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 5.01MUSD. OPCAT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOPCATຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- OPCAT ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.10%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 21.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງOPCAT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.OPCAT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

OPCAT (OPCAT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ OPCAT ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00023496.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOPCAT ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2178152018.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OPCAT ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.3285721622.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OPCAT ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02191844688411814.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00023496+0.10%
30 ມື້$ +0.2178152018+91.22%
60 ວັນ$ +0.3285721622+137.61%
90 ວັນ$ -0.02191844688411814-8.40%

OPCAT (OPCAT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ OPCAT: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.228215
$ 0.228215$ 0.228215

$ 0.245015
$ 0.245015$ 0.245015

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+1.16%

+0.10%

-2.69%

OPCAT (OPCAT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

--
----

21.00M
21.00M 21.00M

ແມ່ນຫຍັງ OPCAT (OPCAT)

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

OPCAT (OPCAT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ OPCAT(OPCAT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

OPCAT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OPCAT ເຖິງ VND
6,283.44307
1 OPCAT ເຖິງ AUD
A$0.3701059
1 OPCAT ເຖິງ GBP
0.1790835
1 OPCAT ເຖິງ EUR
0.21012464
1 OPCAT ເຖິງ USD
$0.238778
1 OPCAT ເຖິງ MYR
RM1.01958206
1 OPCAT ເຖິງ TRY
9.20966746
1 OPCAT ເຖິງ JPY
¥34.5989322
1 OPCAT ເຖິງ RUB
19.74455282
1 OPCAT ເຖິງ INR
20.20778214
1 OPCAT ເຖິງ IDR
Rp3,914.39281632
1 OPCAT ເຖິງ KRW
334.42291568
1 OPCAT ເຖິງ PHP
13.29038348
1 OPCAT ເຖິງ EGP
￡E.12.12037128
1 OPCAT ເຖິງ BRL
R$1.3490957
1 OPCAT ເຖິງ CAD
C$0.32951364
1 OPCAT ເຖິງ BDT
29.1070382
1 OPCAT ເຖິງ NGN
382.65607168
1 OPCAT ເຖິງ UAH
9.9331648
1 OPCAT ເຖິງ VES
Bs20.534908
1 OPCAT ເຖິງ PKR
Rs67.31629376
1 OPCAT ເຖິງ KZT
122.88948548
1 OPCAT ເຖິງ THB
฿7.9035518
1 OPCAT ເຖິງ TWD
NT$7.33287238
1 OPCAT ເຖິງ AED
د.إ0.87631526
1 OPCAT ເຖິງ CHF
Fr0.19579796
1 OPCAT ເຖິງ HKD
HK$1.8505295
1 OPCAT ເຖິງ MAD
.د.م2.21108428
1 OPCAT ເຖິງ MXN
$4.67527324