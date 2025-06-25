Ooga Booga ລາຄາ (OOGA)
ລາຄາສົດຂອງ Ooga Booga (OOGA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03516339USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 642.36KUSD. OOGA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOoga Boogaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Ooga Booga ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -12.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 18.27M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງOOGA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.OOGA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Ooga Booga ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0048068905776384.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOoga Booga ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0252177873.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ooga Booga ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0307561337.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ooga Booga ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0048068905776384
|-12.02%
|30 ມື້
|$ -0.0252177873
|-71.71%
|60 ວັນ
|$ -0.0307561337
|-87.46%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Ooga Booga: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.57%
-12.02%
-48.15%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOoga Booga (OOGA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ OOGA ດຽວນີ້!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 OOGA ເຖິງ VND
₫925.32460785
|1 OOGA ເຖິງ AUD
A$0.0537999867
|1 OOGA ເຖິງ GBP
￡0.0256692747
|1 OOGA ເຖິງ EUR
€0.0302405154
|1 OOGA ເຖິງ USD
$0.03516339
|1 OOGA ເຖິງ MYR
RM0.1487411397
|1 OOGA ເຖິງ TRY
₺1.3963382169
|1 OOGA ເຖິງ JPY
¥5.1257673603
|1 OOGA ເຖິງ RUB
₽2.7592712133
|1 OOGA ເຖິງ INR
₹3.0268646112
|1 OOGA ເຖິງ IDR
Rp576.4489241616
|1 OOGA ເຖິງ KRW
₩47.9062509021
|1 OOGA ເຖິງ PHP
₱1.997280552
|1 OOGA ເຖິງ EGP
￡E.1.7543015271
|1 OOGA ເຖິງ BRL
R$0.1937502789
|1 OOGA ເຖິງ CAD
C$0.0481738443
|1 OOGA ເຖິງ BDT
৳4.2983727936
|1 OOGA ເຖິງ NGN
₦54.5166165882
|1 OOGA ເຖິງ UAH
₴1.462797024
|1 OOGA ເຖິງ VES
Bs3.69215595
|1 OOGA ເຖິງ PKR
Rs10.0120720347
|1 OOGA ເຖິງ KZT
₸18.228701376
|1 OOGA ເຖິງ THB
฿1.1473814157
|1 OOGA ເຖິງ TWD
NT$1.0334520321
|1 OOGA ເຖິງ AED
د.إ0.1290496413
|1 OOGA ເຖິງ CHF
Fr0.028130712
|1 OOGA ເຖິງ HKD
HK$0.2756809776
|1 OOGA ເຖິງ MAD
.د.م0.319986849
|1 OOGA ເຖິງ MXN
$0.6670495083
|1 OOGA ເຖິງ PLN
zł0.1286980074