OnlyCalls by Virtuals ລາຄາ (CALLS)
ລາຄາສົດຂອງ OnlyCalls by Virtuals (CALLS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00051965USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 516.60KUSD. CALLS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOnlyCalls by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- OnlyCalls by Virtuals ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -12.42%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 994.14M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCALLS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CALLS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ OnlyCalls by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOnlyCalls by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0014778890.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OnlyCalls by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001155069.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OnlyCalls by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-12.42%
|30 ມື້
|$ +0.0014778890
|+284.40%
|60 ວັນ
|$ +0.0001155069
|+22.23%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ OnlyCalls by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.57%
-12.42%
-7.80%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CALLS ເຖິງ VND
₫13.67458975
|1 CALLS ເຖິງ AUD
A$0.0008054575
|1 CALLS ເຖິງ GBP
￡0.0003897375
|1 CALLS ເຖິງ EUR
€0.000457292
|1 CALLS ເຖິງ USD
$0.00051965
|1 CALLS ເຖິງ MYR
RM0.0022189055
|1 CALLS ເຖິງ TRY
₺0.0200429005
|1 CALLS ເຖິງ JPY
¥0.075297285
|1 CALLS ເຖິງ RUB
₽0.0429698585
|1 CALLS ເຖິງ INR
₹0.0439779795
|1 CALLS ເຖິງ IDR
Rp8.518851096
|1 CALLS ເຖິງ KRW
₩0.727801004
|1 CALLS ເຖິງ PHP
₱0.028923719
|1 CALLS ເຖິງ EGP
￡E.0.026377434
|1 CALLS ເຖິງ BRL
R$0.0029360225
|1 CALLS ເຖິງ CAD
C$0.000717117
|1 CALLS ເຖິງ BDT
৳0.063345335
|1 CALLS ເຖິງ NGN
₦0.832770304
|1 CALLS ເຖິງ UAH
₴0.02161744
|1 CALLS ເຖິງ VES
Bs0.0457292
|1 CALLS ເຖິງ PKR
Rs0.146499728
|1 CALLS ເຖິງ KZT
₸0.267443069
|1 CALLS ເຖິງ THB
฿0.017200415
|1 CALLS ເຖິງ TWD
NT$0.0159584515
|1 CALLS ເຖິງ AED
د.إ0.0019071155
|1 CALLS ເຖິງ CHF
Fr0.000426113
|1 CALLS ເຖິງ HKD
HK$0.0040272875
|1 CALLS ເຖິງ MAD
.د.م0.004811959
|1 CALLS ເຖິງ MXN
$0.010174747