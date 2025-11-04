Onchain Yield Coin ລາຄາ (ONYC)
Onchain Yield Coin (ONYC) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $1.044. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ONYCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1.037 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1.053, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ONYCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.053, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 1.005.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ONYCມີການປ່ຽນແປງ+0.01%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.05%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +0.08%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOnchain Yield Coinການຊື້ຂາຍ$ 104.36M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງONYCແມ່ນ100.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ99999997.13438635. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 104.36M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Onchain Yield Coin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00054752.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOnchain Yield Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0080413056.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Onchain Yield Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0231129072.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Onchain Yield Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.025895469236728.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00054752
|+0.05%
|30 ມື້
|$ +0.0080413056
|+0.77%
|60 ວັນ
|$ +0.0231129072
|+2.21%
|90 ວັນ
|$ +0.025895469236728
|+2.54%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
