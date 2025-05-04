Odyssey ລາຄາ (OCN)
ລາຄາສົດຂອງ Odyssey (OCN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00001581USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 158.14KUSD. OCN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOdysseyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Odyssey ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.78%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງOCN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.OCN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Odyssey ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOdyssey ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000018706.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Odyssey ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000032488.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Odyssey ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+1.78%
|30 ມື້
|$ +0.0000018706
|+11.83%
|60 ວັນ
|$ -0.0000032488
|-20.54%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Odyssey: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.25%
+1.78%
+0.88%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Odyssey is primarily a decentralized sharing economy and peer-to-peer ecosystem, aiming to compete with and replace the likes of Airbnb and Uber. Odyssey dreams big - aiming to completely replace the concept of private ownership with an economy in which everything is shared and little is owned. It’s a long way from its goals, of course, but making peer-to-peer sharing more efficient with smart contracts is certainly a step in the right direction. The Odyssey website lists 9 advisors, with its primary two being Yi Shi, the CEO of Shanghai’s Avazu Holding, a leading global advertising platform, and Justin Sun, the backbone of the TRON cryptocurrency. The advisory team also includes Goh Jian Kai, founder and CEO of Southeast Asia’s cross-border payment solution system RateX. Odyssey has lofty goals, aiming to create a world where sharing is the norm and ownership or sharing monopoly doesn’t come in the way of people’s lives. A decentralized sharing platform where all service providers and customers are connected definitely sounds attractive. It’s a new currency, so it needs development to reach its goals. Of course, the fact that buying a large number of OCN tokens will not put a major dent in your pocket is a definite point in its favour.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 OCN ເຖິງ VND
₫0.41604015
|1 OCN ເຖິງ AUD
A$0.0000245055
|1 OCN ເຖິງ GBP
￡0.0000118575
|1 OCN ເຖິງ EUR
€0.0000139128
|1 OCN ເຖິງ USD
$0.00001581
|1 OCN ເຖິງ MYR
RM0.0000675087
|1 OCN ເຖິງ TRY
₺0.0006097917
|1 OCN ເຖິງ JPY
¥0.002290869
|1 OCN ເຖິງ RUB
₽0.0013073289
|1 OCN ເຖິງ INR
₹0.0013380003
|1 OCN ເຖິງ IDR
Rp0.2591802864
|1 OCN ເຖິງ KRW
₩0.0221428536
|1 OCN ເຖິງ PHP
₱0.0008799846
|1 OCN ເຖິງ EGP
￡E.0.0008025156
|1 OCN ເຖິງ BRL
R$0.0000893265
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C$0.0000218178
|1 OCN ເຖິງ BDT
৳0.001927239
|1 OCN ເຖິງ NGN
₦0.0253364736
|1 OCN ເຖິງ UAH
₴0.000657696
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Rs0.0044571552
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₸0.0081367746
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฿0.000523311
|1 OCN ເຖິງ TWD
NT$0.0004855251
|1 OCN ເຖິງ AED
د.إ0.0000580227
|1 OCN ເຖິງ CHF
Fr0.0000129642
|1 OCN ເຖິງ HKD
HK$0.0001225275
|1 OCN ເຖິງ MAD
.د.م0.0001464006
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$0.0003095598