ໂລໂກ້ Odyssey

Odyssey ລາຄາ (OCN)

USD

Odyssey (OCN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

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+1.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Odyssey (OCN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Odyssey (OCN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00001581USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 158.14KUSD. OCN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOdysseyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Odyssey ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.78%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງOCN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.OCN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Odyssey (OCN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Odyssey ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOdyssey ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000018706.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Odyssey ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000032488.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Odyssey ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+1.78%
30 ມື້$ +0.0000018706+11.83%
60 ວັນ$ -0.0000032488-20.54%
90 ວັນ$ 0--

Odyssey (OCN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Odyssey: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00001532
$ 0.00001532$ 0.00001532

$ 0.00001581
$ 0.00001581$ 0.00001581

$ 0.075536
$ 0.075536$ 0.075536

+0.25%

+1.78%

+0.88%

Odyssey (OCN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 158.14K
$ 158.14K$ 158.14K

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10.00B
10.00B 10.00B

ແມ່ນຫຍັງ Odyssey (OCN)

Odyssey is primarily a decentralized sharing economy and peer-to-peer ecosystem, aiming to compete with and replace the likes of Airbnb and Uber. Odyssey dreams big - aiming to completely replace the concept of private ownership with an economy in which everything is shared and little is owned. It’s a long way from its goals, of course, but making peer-to-peer sharing more efficient with smart contracts is certainly a step in the right direction. The Odyssey website lists 9 advisors, with its primary two being Yi Shi, the CEO of Shanghai’s Avazu Holding, a leading global advertising platform, and Justin Sun, the backbone of the TRON cryptocurrency. The advisory team also includes Goh Jian Kai, founder and CEO of Southeast Asia’s cross-border payment solution system RateX. Odyssey has lofty goals, aiming to create a world where sharing is the norm and ownership or sharing monopoly doesn’t come in the way of people’s lives. A decentralized sharing platform where all service providers and customers are connected definitely sounds attractive. It’s a new currency, so it needs development to reach its goals. Of course, the fact that buying a large number of OCN tokens will not put a major dent in your pocket is a definite point in its favour.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Odyssey(OCN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

OCN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OCN ເຖິງ VND
0.41604015
1 OCN ເຖິງ AUD
A$0.0000245055
1 OCN ເຖິງ GBP
0.0000118575
1 OCN ເຖິງ EUR
0.0000139128
1 OCN ເຖິງ USD
$0.00001581
1 OCN ເຖິງ MYR
RM0.0000675087
1 OCN ເຖິງ TRY
0.0006097917
1 OCN ເຖິງ JPY
¥0.002290869
1 OCN ເຖິງ RUB
0.0013073289
1 OCN ເຖິງ INR
0.0013380003
1 OCN ເຖິງ IDR
Rp0.2591802864
1 OCN ເຖິງ KRW
0.0221428536
1 OCN ເຖິງ PHP
0.0008799846
1 OCN ເຖິງ EGP
￡E.0.0008025156
1 OCN ເຖິງ BRL
R$0.0000893265
1 OCN ເຖິງ CAD
C$0.0000218178
1 OCN ເຖິງ BDT
0.001927239
1 OCN ເຖິງ NGN
0.0253364736
1 OCN ເຖິງ UAH
0.000657696
1 OCN ເຖິງ VES
Bs0.00135966
1 OCN ເຖິງ PKR
Rs0.0044571552
1 OCN ເຖິງ KZT
0.0081367746
1 OCN ເຖິງ THB
฿0.000523311
1 OCN ເຖິງ TWD
NT$0.0004855251
1 OCN ເຖິງ AED
د.إ0.0000580227
1 OCN ເຖິງ CHF
Fr0.0000129642
1 OCN ເຖິງ HKD
HK$0.0001225275
1 OCN ເຖິງ MAD
.د.م0.0001464006
1 OCN ເຖິງ MXN
$0.0003095598