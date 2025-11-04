ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດNyan Catຂອງມື້ນີ້0.00115849 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດNYANລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວNYANໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດNyan Catຂອງມື້ນີ້0.00115849 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດNYANລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວNYANໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ NYAN

NYAN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ NYAN

NYAN Tokenomics

NYAN ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Nyan Cat

Nyan Cat ລາຄາ (NYAN)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 NYAN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00115849
$0.00115849$0.00115849
-21.40%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Nyan Cat (NYAN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:48:59 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00110811
$ 0.00110811$ 0.00110811
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0015765
$ 0.0015765$ 0.0015765
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00110811
$ 0.00110811$ 0.00110811

$ 0.0015765
$ 0.0015765$ 0.0015765

$ 0.00637036
$ 0.00637036$ 0.00637036

$ 0
$ 0$ 0

-13.75%

-21.40%

-68.26%

-68.26%

Nyan Cat (NYAN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00115849. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, NYANມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00110811 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0015765, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. NYANລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00637036, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, NYANມີການປ່ຽນແປງ-13.75%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -21.40%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -68.26%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Nyan Cat (NYAN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,528.701393
999,979,528.701393 999,979,528.701393

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານNyan Catການຊື້ຂາຍ$ 1.11M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງNYANແມ່ນ999.98Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999979528.701393. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.11M.

Nyan Cat (NYAN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Nyan Cat ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000315416568126745.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNyan Cat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008970212.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nyan Cat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001862898.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nyan Cat ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000315416568126745-21.40%
30 ມື້$ -0.0008970212-77.43%
60 ວັນ$ +0.0001862898+16.08%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Nyan Cat (NYAN)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Nyan Cat ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Nyan Cat (NYAN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Nyan Cat (NYAN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບNyan Cat.

ກວດເບິ່ງການNyan Catຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

NYAN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Nyan Cat (NYAN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງNyan Cat (NYAN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ NYAN ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Nyan Cat(NYAN)

ມື້ນີ້ມີNyan Cat (NYAN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ NYANແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00115849 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາNYANປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​NYANປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00115849. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງNyan Cat?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງNYAN​ແມ່ນ​$ 1.11M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງNYAN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນNYANແມ່ນ 999.98M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງNYAN?
NYAN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.00637036 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງNYAN?
NYANຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດNYAN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການNYANແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້NYANຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
NYAN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງNYANການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:48:59 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

