ໂລໂກ້ Nvidia Tokenized Stock Defichain

Nvidia Tokenized Stock Defichain ລາຄາ (DNVDA)

USD

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$4.55
$4.55$4.55
-2.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 4.55USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 553.40KUSD. DNVDA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNvidia Tokenized Stock Defichainຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Nvidia Tokenized Stock Defichain ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.71%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 121.75K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDNVDA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DNVDA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Nvidia Tokenized Stock Defichain ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.126616328299638.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNvidia Tokenized Stock Defichain ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.0749798150.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nvidia Tokenized Stock Defichain ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.2177465300.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nvidia Tokenized Stock Defichain ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.126616328299638-2.71%
30 ມື້$ -1.0749798150-23.62%
60 ວັນ$ -1.2177465300-26.76%
90 ວັນ$ 0--

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Nvidia Tokenized Stock Defichain: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 4.55
$ 4.55$ 4.55

$ 4.67
$ 4.67$ 4.67

$ 697.77
$ 697.77$ 697.77

--

-2.71%

+7.23%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 553.40K
$ 553.40K$ 553.40K

--
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121.75K
121.75K 121.75K

ແມ່ນຫຍັງ Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Nvidia Tokenized Stock Defichain(DNVDA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DNVDA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DNVDA ເຖິງ VND
119,733.25
1 DNVDA ເຖິງ AUD
A$7.0525
1 DNVDA ເຖິງ GBP
3.4125
1 DNVDA ເຖິງ EUR
4.004
1 DNVDA ເຖິງ USD
$4.55
1 DNVDA ເຖິງ MYR
RM19.4285
1 DNVDA ເຖິງ TRY
175.4935
1 DNVDA ເຖິງ JPY
¥659.295
1 DNVDA ເຖິງ RUB
376.2395
1 DNVDA ເຖິງ INR
385.0665
1 DNVDA ເຖິງ IDR
Rp74,590.152
1 DNVDA ເຖິງ KRW
6,372.548
1 DNVDA ເຖິງ PHP
253.253
1 DNVDA ເຖິງ EGP
￡E.230.958
1 DNVDA ເຖິງ BRL
R$25.7075
1 DNVDA ເຖິງ CAD
C$6.279
1 DNVDA ເຖິງ BDT
554.645
1 DNVDA ເຖິງ NGN
7,291.648
1 DNVDA ເຖິງ UAH
189.28
1 DNVDA ເຖິງ VES
Bs391.3
1 DNVDA ເຖິງ PKR
Rs1,282.736
1 DNVDA ເຖິງ KZT
2,341.703
1 DNVDA ເຖິງ THB
฿150.605
1 DNVDA ເຖິງ TWD
NT$139.7305
1 DNVDA ເຖິງ AED
د.إ16.6985
1 DNVDA ເຖິງ CHF
Fr3.731
1 DNVDA ເຖິງ HKD
HK$35.2625
1 DNVDA ເຖິງ MAD
.د.م42.133
1 DNVDA ເຖິງ MXN
$89.089