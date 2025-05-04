ໂລໂກ້ Nutcash

Nutcash ລາຄາ (NCASH)

USD

Nutcash (NCASH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00576844
$0.00576844$0.00576844
-6.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Nutcash (NCASH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Nutcash (NCASH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00576844USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 49.12KUSD. NCASH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNutcashຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Nutcash ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -6.04%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 8.52M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNCASH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NCASH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Nutcash (NCASH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Nutcash ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000371166417610884.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNutcash ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001681229.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nutcash ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004115989.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nutcash ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000371166417610884-6.04%
30 ມື້$ +0.0001681229+2.91%
60 ວັນ$ -0.0004115989-7.13%
90 ວັນ$ 0--

Nutcash (NCASH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Nutcash: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00576994
$ 0.00576994$ 0.00576994

$ 0.00616461
$ 0.00616461$ 0.00616461

$ 0.04601289
$ 0.04601289$ 0.04601289

-0.19%

-6.04%

-8.27%

Nutcash (NCASH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 49.12K
$ 49.12K$ 49.12K

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8.52M
8.52M 8.52M

ແມ່ນຫຍັງ Nutcash (NCASH)

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Nutcash (NCASH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Nutcash(NCASH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NCASH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NCASH ເຖິງ VND
151.7964986
1 NCASH ເຖິງ AUD
A$0.008941082
1 NCASH ເຖິງ GBP
0.00432633
1 NCASH ເຖິງ EUR
0.0050762272
1 NCASH ເຖິງ USD
$0.00576844
1 NCASH ເຖິງ MYR
RM0.0246312388
1 NCASH ເຖິງ TRY
0.2224887308
1 NCASH ເຖິງ JPY
¥0.835846956
1 NCASH ເຖິງ RUB
0.4769923036
1 NCASH ເຖິງ INR
0.4881830772
1 NCASH ເຖິງ IDR
Rp94.5645750336
1 NCASH ເຖິງ KRW
8.0790463264
1 NCASH ເຖິງ PHP
0.3210713704
1 NCASH ເຖິງ EGP
￡E.0.2928060144
1 NCASH ເຖິງ BRL
R$0.032591686
1 NCASH ເຖິງ CAD
C$0.0079604472
1 NCASH ເຖິງ BDT
0.703172836
1 NCASH ເຖິງ NGN
9.2442712064
1 NCASH ເຖິງ UAH
0.239967104
1 NCASH ເຖິງ VES
Bs0.50762272
1 NCASH ເຖິງ PKR
Rs1.6262386048
1 NCASH ເຖິງ KZT
2.9687853304
1 NCASH ເຖິງ THB
฿0.190935364
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NT$0.1771487924
1 NCASH ເຖິງ AED
د.إ0.0211701748
1 NCASH ເຖິງ CHF
Fr0.0047301208
1 NCASH ເຖິງ HKD
HK$0.04470541
1 NCASH ເຖິງ MAD
.د.م0.0534157544
1 NCASH ເຖິງ MXN
$0.1129460552