ໂລໂກ້ Novatti Australian Digital Dollar

Novatti Australian Digital Dollar ລາຄາ (AUDD)

USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.629803
$0.629803$0.629803
+0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.629803USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 157.00KUSD. AUDD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNovatti Australian Digital Dollarຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Novatti Australian Digital Dollar ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.21%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 250.25K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAUDD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AUDD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Novatti Australian Digital Dollar ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00129931.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNovatti Australian Digital Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0053427448.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Novatti Australian Digital Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0210186044.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Novatti Australian Digital Dollar ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0208445531260816.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00129931+0.21%
30 ມື້$ +0.0053427448+0.85%
60 ວັນ$ +0.0210186044+3.34%
90 ວັນ$ +0.0208445531260816+3.42%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Novatti Australian Digital Dollar: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.621432
$ 0.621432$ 0.621432

$ 0.629695
$ 0.629695$ 0.629695

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

+0.35%

+0.21%

-0.63%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 157.00K
$ 157.00K$ 157.00K

--
----

250.25K
250.25K 250.25K

ແມ່ນຫຍັງ Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Novatti Australian Digital Dollar(AUDD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AUDD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AUDD ເຖິງ VND
16,573.265945
1 AUDD ເຖິງ AUD
A$0.97619465
1 AUDD ເຖິງ GBP
0.47235225
1 AUDD ເຖິງ EUR
0.55422664
1 AUDD ເຖິງ USD
$0.629803
1 AUDD ເຖິງ MYR
RM2.68925881
1 AUDD ເຖິງ TRY
24.29150171
1 AUDD ເຖິງ JPY
¥91.2584547
1 AUDD ເຖິງ RUB
52.07841007
1 AUDD ເຖິງ INR
53.30022789
1 AUDD ເຖິງ IDR
Rp10,324.63769232
1 AUDD ເຖິງ KRW
882.07688968
1 AUDD ເຖິງ PHP
35.05483498
1 AUDD ເຖິງ EGP
￡E.31.96880028
1 AUDD ເຖິງ BRL
R$3.55838695
1 AUDD ເຖິງ CAD
C$0.86912814
1 AUDD ເຖິງ BDT
76.7729857
1 AUDD ເຖິງ NGN
1,009.29709568
1 AUDD ເຖິງ UAH
26.1998048
1 AUDD ເຖິງ VES
Bs54.163058
1 AUDD ເຖິງ PKR
Rs177.55406176
1 AUDD ເຖິງ KZT
324.13441198
1 AUDD ເຖິງ THB
฿20.8464793
1 AUDD ເຖິງ TWD
NT$19.34125013
1 AUDD ເຖິງ AED
د.إ2.31137701
1 AUDD ເຖິງ CHF
Fr0.51643846
1 AUDD ເຖິງ HKD
HK$4.88097325
1 AUDD ເຖິງ MAD
.د.م5.83197578
1 AUDD ເຖິງ MXN
$12.33154274