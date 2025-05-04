ໂລໂກ້ nomAI

nomAI ລາຄາ (NOMAI)

USD

nomAI (NOMAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00264637
$0.00264637$0.00264637
-7.30%(1D)

ລາຄາຂອງ nomAI (NOMAI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ nomAI (NOMAI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00264126USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.64MUSD. NOMAI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດnomAIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- nomAI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.50%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.86M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNOMAI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NOMAI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

nomAI (NOMAI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ nomAI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000214177603978373.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງnomAI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0078099681.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ nomAI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0012679746.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ nomAI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012608889312328675.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000214177603978373-7.50%
30 ມື້$ +0.0078099681+295.69%
60 ວັນ$ +0.0012679746+48.01%
90 ວັນ$ -0.0012608889312328675-32.31%

nomAI (NOMAI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ nomAI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00263427
$ 0.00263427$ 0.00263427

$ 0.00289649
$ 0.00289649$ 0.00289649

$ 0.03360627
$ 0.03360627$ 0.03360627

-1.54%

-7.50%

+7.32%

nomAI (NOMAI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

--
----

999.86M
999.86M 999.86M

ແມ່ນຫຍັງ nomAI (NOMAI)

NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

nomAI (NOMAI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ nomAI(NOMAI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NOMAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NOMAI ເຖິງ VND
69.5047569
1 NOMAI ເຖິງ AUD
A$0.004093953
1 NOMAI ເຖິງ GBP
0.001980945
1 NOMAI ເຖິງ EUR
0.0023243088
1 NOMAI ເຖິງ USD
$0.00264126
1 NOMAI ເຖິງ MYR
RM0.0112781802
1 NOMAI ເຖິງ TRY
0.1018733982
1 NOMAI ເຖິງ JPY
¥0.382718574
1 NOMAI ເຖິງ RUB
0.2184057894
1 NOMAI ເຖິງ INR
0.2235298338
1 NOMAI ເຖິງ IDR
Rp43.2993373344
1 NOMAI ເຖິງ KRW
3.6992431056
1 NOMAI ເຖິງ PHP
0.1470125316
1 NOMAI ເຖິງ EGP
￡E.0.1340703576
1 NOMAI ເຖິງ BRL
R$0.014923119
1 NOMAI ເຖິງ CAD
C$0.0036449388
1 NOMAI ເຖິງ BDT
0.321969594
1 NOMAI ເຖິງ NGN
4.2327776256
1 NOMAI ເຖິງ UAH
0.109876416
1 NOMAI ເຖິງ VES
Bs0.22714836
1 NOMAI ເຖິງ PKR
Rs0.7446240192
1 NOMAI ເຖິງ KZT
1.3593508716
1 NOMAI ເຖິງ THB
฿0.087425706
1 NOMAI ເຖິງ TWD
NT$0.0811130946
1 NOMAI ເຖິງ AED
د.إ0.0096934242
1 NOMAI ເຖິງ CHF
Fr0.0021658332
1 NOMAI ເຖິງ HKD
HK$0.020469765
1 NOMAI ເຖິງ MAD
.د.م0.0244580676
1 NOMAI ເຖິງ MXN
$0.0517158708