Nodes Reward Coin ລາຄາ (NRC)
ລາຄາສົດຂອງ Nodes Reward Coin (NRC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00071514USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.00KUSD. NRC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNodes Reward Coinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Nodes Reward Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -24.51%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 4.19M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNRC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NRC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Nodes Reward Coin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000232215207710605.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNodes Reward Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003696864.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nodes Reward Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004947739.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nodes Reward Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000232215207710605
|-24.51%
|30 ມື້
|$ -0.0003696864
|-51.69%
|60 ວັນ
|$ -0.0004947739
|-69.18%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Nodes Reward Coin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.00%
-24.51%
-52.30%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Nodes Reward Coin, affectionately known as NRC, isn't just another star in the cryptocurrency constellation. It's a trailblazer that capitalizes on the prowess of these nodes to enable seamless transactions, enhance the art of consensus, and reward the champions of the network. We have a strong affinity for cryptocurrencies that are true 'coins' with their own blockchain and native value, as opposed to 'tokens' that are built on other platforms. We are a creative agency with a passion for masternodes. ~ NRC & PLatform Relation Nodes Reward Coin (NRC) is the blood that flood the vains of Node Reward Platform. It’s used in everything for payment accross the platform ~ NRC as a Future Financial Security Gain Financial benefits from NRC masternode reward. We provide usecase and liquidity for NRC to be a future investment. ~ NRC as a Peer to Peer Currency Our dedication guarantees the preservation of NRC’s intrinsic value, establishing it as a reliable internet payment currency.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 NRC ເຖິງ VND
₫18.8189091
|1 NRC ເຖິງ AUD
A$0.001108467
|1 NRC ເຖິງ GBP
￡0.000536355
|1 NRC ເຖິງ EUR
€0.0006293232
|1 NRC ເຖິງ USD
$0.00071514
|1 NRC ເຖິງ MYR
RM0.0030536478
|1 NRC ເຖິງ TRY
₺0.0275829498
|1 NRC ເຖິງ JPY
¥0.103623786
|1 NRC ເຖິງ RUB
₽0.0591349266
|1 NRC ເຖິງ INR
₹0.0605222982
|1 NRC ເຖິງ IDR
Rp11.7236046816
|1 NRC ເຖິງ KRW
₩1.0015964784
|1 NRC ເຖິງ PHP
₱0.0398046924
|1 NRC ເຖິງ EGP
￡E.0.0363005064
|1 NRC ເຖິງ BRL
R$0.004040541
|1 NRC ເຖິງ CAD
C$0.0009868932
|1 NRC ເຖິງ BDT
৳0.087175566
|1 NRC ເຖິງ NGN
₦1.1460547584
|1 NRC ເຖິງ UAH
₴0.029749824
|1 NRC ເຖິງ VES
Bs0.06293232
|1 NRC ເຖິງ PKR
Rs0.2016122688
|1 NRC ເຖິງ KZT
₸0.3680539524
|1 NRC ເຖິງ THB
฿0.023671134
|1 NRC ເຖິງ TWD
NT$0.0219619494
|1 NRC ເຖິງ AED
د.إ0.0026245638
|1 NRC ເຖິງ CHF
Fr0.0005864148
|1 NRC ເຖິງ HKD
HK$0.005542335
|1 NRC ເຖິງ MAD
.د.م0.0066221964
|1 NRC ເຖິງ MXN
$0.0140024412