Noah Terminal (NOAHAI) Tokenomics
Noah Terminal (NOAHAI) ຂໍ້ມູນ
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals.
Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
Noah Terminal (NOAHAI) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບNoah Terminal (NOAHAI), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
Noah Terminal (NOAHAI) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Noah Terminal (NOAHAI) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງNOAHAI ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນNOAHAI ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈNOAHAI's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງNOAHAIໂທເຄັນກັນເທາະ!
NOAHAI ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງNOAHAI ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກNOAHAIເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.
