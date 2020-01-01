Ninja Pump (NINJAPUMP) Tokenomics
Ninja Pump (NINJAPUMP) ຂໍ້ມູນ
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem.
This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira.
Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission.
The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market.
Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
Ninja Pump (NINJAPUMP) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບNinja Pump (NINJAPUMP), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
Ninja Pump (NINJAPUMP) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Ninja Pump (NINJAPUMP) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງNINJAPUMP ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນNINJAPUMP ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈNINJAPUMP's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງNINJAPUMPໂທເຄັນກັນເທາະ!
