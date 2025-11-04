NianNian ລາຄາ (NIANNIAN)
-1.77%
-20.66%
-39.51%
-39.51%
NianNian (NIANNIAN) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00176458. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, NIANNIANມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00171449 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00226658, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. NIANNIANລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00997572, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, NIANNIANມີການປ່ຽນແປງ-1.77%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -20.66%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -39.51%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານNianNianການຊື້ຂາຍ$ 1.65M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງNIANNIANແມ່ນ936.35Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ936350885.646156. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.65M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ NianNian ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000459554217063853.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNianNian ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0010028159.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NianNian ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001981543.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NianNian ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003188696739407481.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000459554217063853
|-20.66%
|30 ມື້
|$ -0.0010028159
|-56.83%
|60 ວັນ
|$ -0.0001981543
|-11.22%
|90 ວັນ
|$ +0.0003188696739407481
|+22.06%
📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.
🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.
🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.
🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.
👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.
NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງNianNian (NIANNIAN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ NIANNIAN ດຽວນີ້!
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
