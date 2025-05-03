NEURALAI ລາຄາ (NEURAL)
ລາຄາສົດຂອງ NEURALAI (NEURAL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 3.54USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 35.68MUSD. NEURAL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNEURALAIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- NEURALAI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.58%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNEURAL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NEURAL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ NEURALAI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.056909259229451.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNEURALAI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.7895998320.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NEURALAI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.8650531620.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NEURALAI ຖຶງ USD ເປັນ $ -2.157368862514879.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.056909259229451
|-1.58%
|30 ມື້
|$ +0.7895998320
|+22.31%
|60 ວັນ
|$ -0.8650531620
|-24.43%
|90 ວັນ
|$ -2.157368862514879
|-37.86%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ NEURALAI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.73%
-1.58%
+5.49%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Producing 3D content has been traditionally expensive and complex. Not anymore. NeuralAI leverages generative AI to make textual descriptions into detailed 3D models, reducing costs and complexity. Quickly produce 3D models from text prompts in our intuitive interface to craft 3D assets with ease: enter your description and our AI will materialize it into a 3D model. NeuralAI enables dramatic cost reductions and is the economical choice for 3D asset creation. Save on the costs traditionally associated with manual 3D modeling. No expertise required. No longer does creating 3D game asset require technical know-how, with NeuralAI, anyone can turn simple descriptions into a vivid 3D asset. Transforming textual input into 3D models for AR and beyond is now efficient and hassle-free with NeuralAI, eliminating the traditional barriers of cost and time.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 NEURAL ເຖິງ VND
₫93,155.1
|1 NEURAL ເຖິງ AUD
A$5.487
|1 NEURAL ເຖິງ GBP
￡2.655
|1 NEURAL ເຖິງ EUR
€3.1152
|1 NEURAL ເຖິງ USD
$3.54
|1 NEURAL ເຖິງ MYR
RM15.1158
|1 NEURAL ເຖິງ TRY
₺136.5024
|1 NEURAL ເຖິງ JPY
¥513.3354
|1 NEURAL ເຖິງ RUB
₽292.8996
|1 NEURAL ເຖິງ INR
₹299.3424
|1 NEURAL ເຖິງ IDR
Rp58,032.7776
|1 NEURAL ເຖິງ KRW
₩4,957.9824
|1 NEURAL ເຖິງ PHP
₱197.001
|1 NEURAL ເຖິງ EGP
￡E.179.6904
|1 NEURAL ເຖິງ BRL
R$20.001
|1 NEURAL ເຖິງ CAD
C$4.8852
|1 NEURAL ເຖິງ BDT
৳431.526
|1 NEURAL ເຖິງ NGN
₦5,673.0624
|1 NEURAL ເຖິງ UAH
₴147.264
|1 NEURAL ເຖິງ VES
Bs304.44
|1 NEURAL ເຖິງ PKR
Rs997.9968
|1 NEURAL ເຖິງ KZT
₸1,821.8964
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฿117.2802
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NT$108.855
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د.إ12.9918
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Fr2.9028
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HK$27.435
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.د.م32.7804
|1 NEURAL ເຖິງ MXN
$69.3486