ໂລໂກ້ Nemesis Downfall

Nemesis Downfall ລາຄາ (ND)

USD

Nemesis Downfall (ND) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

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-4.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Nemesis Downfall (ND) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Nemesis Downfall (ND) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00000133USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 22.76KUSD. ND ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNemesis Downfallຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Nemesis Downfall ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 17.08B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງND ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ND MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Nemesis Downfall (ND) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Nemesis Downfall ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNemesis Downfall ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000003337.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nemesis Downfall ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000004536.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nemesis Downfall ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000003617677147748328.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-4.31%
30 ມື້$ -0.0000003337-25.09%
60 ວັນ$ -0.0000004536-34.10%
90 ວັນ$ -0.000003617677147748328-73.11%

Nemesis Downfall (ND) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Nemesis Downfall: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00000133
$ 0.00000133$ 0.00000133

$ 0.0000014
$ 0.0000014$ 0.0000014

$ 0.00086541
$ 0.00086541$ 0.00086541

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-4.31%

-9.91%

Nemesis Downfall (ND) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 22.76K
$ 22.76K$ 22.76K

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17.08B
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ແມ່ນຫຍັງ Nemesis Downfall (ND)

Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ND ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ND ເຖິງ VND
0.03499895
1 ND ເຖິງ AUD
A$0.0000020482
1 ND ເຖິງ GBP
0.0000009975
1 ND ເຖິງ EUR
0.0000011704
1 ND ເຖິງ USD
$0.00000133
1 ND ເຖິງ MYR
RM0.0000056791
1 ND ເຖິງ TRY
0.0000512848
1 ND ເຖິງ JPY
¥0.0001917993
1 ND ເຖິງ RUB
0.0001100442
1 ND ເຖິງ INR
0.0001124116
1 ND ເຖິງ IDR
Rp0.0218032752
1 ND ເຖິງ KRW
0.0018575312
1 ND ເຖິງ PHP
0.0000738815
1 ND ເຖິງ EGP
￡E.0.0000675108
1 ND ເຖິງ BRL
R$0.0000074879
1 ND ເຖິງ CAD
C$0.0000018221
1 ND ເຖິງ BDT
0.000162127
1 ND ເຖິງ NGN
0.0021314048
1 ND ເຖິງ UAH
0.000055328
1 ND ເຖິງ VES
Bs0.00011438
1 ND ເຖິງ PKR
Rs0.0003749536
1 ND ເຖິງ KZT
0.0006844978
1 ND ເຖິງ THB
฿0.00004389
1 ND ເຖິງ TWD
NT$0.0000409374
1 ND ເຖິງ AED
د.إ0.0000048811
1 ND ເຖິງ CHF
Fr0.0000010906
1 ND ເຖິງ HKD
HK$0.0000103075
1 ND ເຖິງ MAD
.د.م0.0000123158
1 ND ເຖິງ MXN
$0.0000261345