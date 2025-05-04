ໂລໂກ້ Naym

Naym ລາຄາ (NAYM)

USD

Naym (NAYM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00370371
$0.00370371$0.00370371
+4.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Naym (NAYM) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Naym (NAYM) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00370365USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 403.60KUSD. NAYM ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNaymຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Naym ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +4.91%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 108.97M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNAYM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NAYM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Naym (NAYM) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Naym ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00017329.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNaym ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008776298.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Naym ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0021186915.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Naym ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.008466339539615208.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00017329+4.91%
30 ມື້$ +0.0008776298+23.70%
60 ວັນ$ -0.0021186915-57.20%
90 ວັນ$ -0.008466339539615208-69.56%

Naym (NAYM) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Naym: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00347513
$ 0.00347513$ 0.00347513

$ 0.00386812
$ 0.00386812$ 0.00386812

$ 0.04567796
$ 0.04567796$ 0.04567796

-0.08%

+4.91%

+14.29%

Naym (NAYM) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 403.60K
$ 403.60K$ 403.60K

--
----

108.97M
108.97M 108.97M

ແມ່ນຫຍັງ Naym (NAYM)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Naym(NAYM)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NAYM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NAYM ເຖິງ VND
97.46154975
1 NAYM ເຖິງ AUD
A$0.0057406575
1 NAYM ເຖິງ GBP
0.0027777375
1 NAYM ເຖິງ EUR
0.003259212
1 NAYM ເຖິງ USD
$0.00370365
1 NAYM ເຖິງ MYR
RM0.0158145855
1 NAYM ເຖິງ TRY
0.1428497805
1 NAYM ເຖິງ JPY
¥0.536658885
1 NAYM ເຖິງ RUB
0.3062548185
1 NAYM ເຖິງ INR
0.3134398995
1 NAYM ເຖິງ IDR
Rp60.715564056
1 NAYM ເຖິງ KRW
5.187184044
1 NAYM ເຖິງ PHP
0.206145159
1 NAYM ເຖິງ EGP
￡E.0.187997274
1 NAYM ເຖິງ BRL
R$0.0209256225
1 NAYM ເຖິງ CAD
C$0.005111037
1 NAYM ເຖິງ BDT
0.451474935
1 NAYM ເຖິງ NGN
5.935321344
1 NAYM ເຖິງ UAH
0.15407184
1 NAYM ເຖິງ VES
Bs0.3185139
1 NAYM ເຖິງ PKR
Rs1.044133008
1 NAYM ເຖິງ KZT
1.906120509
1 NAYM ເຖິງ THB
฿0.122590815
1 NAYM ເຖິງ TWD
NT$0.1137390915
1 NAYM ເຖິງ AED
د.إ0.0135923955
1 NAYM ເຖິງ CHF
Fr0.003036993
1 NAYM ເຖິງ HKD
HK$0.0287032875
1 NAYM ເຖິງ MAD
.د.م0.034295799
1 NAYM ເຖິງ MXN
$0.072517467