ໂລໂກ້ Nasdaq420

Nasdaq420 ລາຄາ (NASDAQ420)

USD

Nasdaq420 (NASDAQ420) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00186997
$0.00186997$0.00186997
+2.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Nasdaq420 (NASDAQ420) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Nasdaq420 (NASDAQ420) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00186987USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.87MUSD. NASDAQ420 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNasdaq420ຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Nasdaq420 ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.78%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNASDAQ420 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NASDAQ420 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Nasdaq420 (NASDAQ420) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Nasdaq420 ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNasdaq420 ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0007239614.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nasdaq420 ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0014230202.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Nasdaq420 ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.003479374006665355.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+2.78%
30 ມື້$ +0.0007239614+38.72%
60 ວັນ$ +0.0014230202+76.10%
90 ວັນ$ -0.003479374006665355-65.04%

Nasdaq420 (NASDAQ420) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Nasdaq420: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00180035
$ 0.00180035$ 0.00180035

$ 0.00208091
$ 0.00208091$ 0.00208091

$ 0.01594689
$ 0.01594689$ 0.01594689

-0.07%

+2.78%

+20.25%

Nasdaq420 (NASDAQ420) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

ແມ່ນຫຍັງ Nasdaq420 (NASDAQ420)

"Nasdaq420 is the next evolution in digital wealth, where manifestation meets market forces. It’s not just a coin; it’s a catalyst for financial transcendence. Aligned with the energy of vibrational wealth, Nasdaq420 is poised to break through the barriers of traditional markets. Charging up for its ascent, its goal of $420 quadrillion is more than just a target—it’s a reality waiting to manifest for those attuned to its potential. The future of finance has arrived."

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Nasdaq420 (NASDAQ420) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Nasdaq420(NASDAQ420)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NASDAQ420 ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NASDAQ420 ເຖິງ VND
49.20562905
1 NASDAQ420 ເຖິງ AUD
A$0.0028982985
1 NASDAQ420 ເຖິງ GBP
0.0014024025
1 NASDAQ420 ເຖິງ EUR
0.0016454856
1 NASDAQ420 ເຖິງ USD
$0.00186987
1 NASDAQ420 ເຖິງ MYR
RM0.0079843449
1 NASDAQ420 ເຖິງ TRY
0.0721021872
1 NASDAQ420 ເຖິງ JPY
¥0.2712246435
1 NASDAQ420 ເຖິງ RUB
0.1547130438
1 NASDAQ420 ເຖິງ INR
0.1582097007
1 NASDAQ420 ເຖິງ IDR
Rp30.6536016528
1 NASDAQ420 ເຖິງ KRW
2.6188651272
1 NASDAQ420 ເຖິງ PHP
0.1040769642
1 NASDAQ420 ເຖິງ EGP
￡E.0.0949146012
1 NASDAQ420 ເຖິງ BRL
R$0.0105647655
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C$0.0025804206
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1 NASDAQ420 ເຖິງ UAH
0.077786592
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Bs0.16080882
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Rs0.5271537504
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0.9623472942
1 NASDAQ420 ເຖິງ THB
฿0.0619487931
1 NASDAQ420 ເຖິງ TWD
NT$0.0575545986
1 NASDAQ420 ເຖິງ AED
د.إ0.0068624229
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Fr0.0015332934
1 NASDAQ420 ເຖິງ HKD
HK$0.0144914925
1 NASDAQ420 ເຖິງ MAD
.د.م0.0173149962
1 NASDAQ420 ເຖິງ MXN
$0.0366681507