ໂລໂກ້ NAOS Finance

NAOS Finance ລາຄາ (NAOS)

USD

NAOS Finance (NAOS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00159246
$0.00159246$0.00159246
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ NAOS Finance (NAOS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ NAOS Finance (NAOS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00159246USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 134.12KUSD. NAOS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNAOS Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- NAOS Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 84.22M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNAOS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NAOS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

NAOS Finance (NAOS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ NAOS Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNAOS Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000137327.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NAOS Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001464865.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ NAOS Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006770407301180422.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.00%
30 ມື້$ +0.0000137327+0.86%
60 ວັນ$ -0.0001464865-9.19%
90 ວັນ$ -0.0006770407301180422-29.83%

NAOS Finance (NAOS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ NAOS Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00159193
$ 0.00159193$ 0.00159193

$ 0.00159327
$ 0.00159327$ 0.00159327

$ 3.44
$ 3.44$ 3.44

-0.01%

+0.00%

-2.23%

NAOS Finance (NAOS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 134.12K
$ 134.12K$ 134.12K

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84.22M
84.22M 84.22M

ແມ່ນຫຍັງ NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

NAOS Finance (NAOS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ NAOS Finance(NAOS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NAOS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NAOS ເຖິງ VND
41.9055849
1 NAOS ເຖິງ AUD
A$0.002468313
1 NAOS ເຖິງ GBP
0.001194345
1 NAOS ເຖິງ EUR
0.0014013648
1 NAOS ເຖິງ USD
$0.00159246
1 NAOS ເຖິງ MYR
RM0.0067998042
1 NAOS ເຖິງ TRY
0.0614211822
1 NAOS ເຖິງ JPY
¥0.230747454
1 NAOS ເຖິງ RUB
0.1316805174
1 NAOS ເຖິງ INR
0.1347698898
1 NAOS ເຖິງ IDR
Rp26.1058974624
1 NAOS ເຖິງ KRW
2.2303357776
1 NAOS ເຖິງ PHP
0.0886363236
1 NAOS ເຖິງ EGP
￡E.0.0808332696
1 NAOS ເຖິງ BRL
R$0.008997399
1 NAOS ເຖິງ CAD
C$0.0021975948
1 NAOS ເຖິງ BDT
0.194120874
1 NAOS ເຖິງ NGN
2.5520126976
1 NAOS ເຖິງ UAH
0.066246336
1 NAOS ເຖິງ VES
Bs0.13695156
1 NAOS ເຖິງ PKR
Rs0.4489463232
1 NAOS ເຖິງ KZT
0.8195754636
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฿0.052710426
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NT$0.0489044466
1 NAOS ເຖິງ AED
د.إ0.0058443282
1 NAOS ເຖິງ CHF
Fr0.0013058172
1 NAOS ເຖິງ HKD
HK$0.012341565
1 NAOS ເຖິງ MAD
.د.م0.0147461796
1 NAOS ເຖິງ MXN
$0.0311803668