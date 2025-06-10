Morpher ລາຄາ (MPH)
ລາຄາສົດຂອງ Morpher (MPH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01667071USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. MPH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMorpherຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 109.66K USD
- Morpher ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +3.65%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMPH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MPH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Morpher ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00058715.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMorpher ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0043232719.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Morpher ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0172749365.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Morpher ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00609630154695134.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00058715
|+3.65%
|30 ມື້
|$ +0.0043232719
|+25.93%
|60 ວັນ
|$ +0.0172749365
|+103.62%
|90 ວັນ
|$ +0.00609630154695134
|+57.65%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Morpher: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.45%
+3.65%
+19.88%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Morpher enables everyone to trade stocks, commodities, and currencies with zero fees and infinite liquidity. Investing on Morpher does not require any counterparties, and comes with incredible advantages like shorting, leverage, fractional shares, and 24/7 access to all markets. MPH tokens make the Morpher Protocol possible and power every trade. All investments are made using MPH, and all gains/losses are paid out in MPH. The Morpher Protocol replicates global assets using Virtual Futures, and replaces all middlemen including banks, brokers, and index funds. Virtual Futures do not rely on trading the underlying market, paving the way for completely novel synthetic markets.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MPH ເຖິງ VND
₫438.68973365
|1 MPH ເຖິງ AUD
A$0.0255061863
|1 MPH ເຖິງ GBP
￡0.0121696183
|1 MPH ເຖິງ EUR
€0.0145035177
|1 MPH ເຖິງ USD
$0.01667071
|1 MPH ເຖິງ MYR
RM0.0703503962
|1 MPH ເຖິງ TRY
₺0.6538252462
|1 MPH ເຖິງ JPY
¥2.407250524
|1 MPH ເຖິງ RUB
₽1.31698609
|1 MPH ເຖິງ INR
₹1.4280130186
|1 MPH ເຖິງ IDR
Rp273.2902841424
|1 MPH ເຖິງ KRW
₩22.5889787571
|1 MPH ເຖິງ PHP
₱0.9290586683
|1 MPH ເຖິງ EGP
￡E.0.8275340444
|1 MPH ເຖິງ BRL
R$0.0928558547
|1 MPH ເຖິງ CAD
C$0.0226721656
|1 MPH ເຖິງ BDT
৳2.0373274691
|1 MPH ເຖິງ NGN
₦26.0073078426
|1 MPH ເຖິງ UAH
₴0.6926680005
|1 MPH ເຖິງ VES
Bs1.63372958
|1 MPH ເຖິງ PKR
Rs4.7038075336
|1 MPH ເຖິງ KZT
₸8.483724319
|1 MPH ເຖິງ THB
฿0.5441319744
|1 MPH ເຖິງ TWD
NT$0.498454229
|1 MPH ເຖິງ AED
د.إ0.0611815057
|1 MPH ເຖິງ CHF
Fr0.0136699822
|1 MPH ເຖິງ HKD
HK$0.1306983664
|1 MPH ເຖິງ MAD
.د.م0.1527037036
|1 MPH ເຖິງ MXN
$0.3175770255