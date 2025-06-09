ໂລໂກ້ Morning Routine

Morning Routine ລາຄາ (ROUTINE)

USD

Morning Routine (ROUTINE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00014546
$0.00014546$0.00014546
+4.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Morning Routine (ROUTINE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Morning Routine (ROUTINE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00014546USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 145.18KUSD. ROUTINE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMorning Routineຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Morning Routine ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +4.21%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.85M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງROUTINE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ROUTINE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Morning Routine (ROUTINE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Morning Routine ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMorning Routine ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000076769.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Morning Routine ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000673732.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Morning Routine ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+4.21%
30 ມື້$ -0.0000076769-5.27%
60 ວັນ$ -0.0000673732-46.31%
90 ວັນ$ 0--

Morning Routine (ROUTINE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Morning Routine: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00013126
$ 0.00013126$ 0.00013126

$ 0.00014649
$ 0.00014649$ 0.00014649

$ 0.01776415
$ 0.01776415$ 0.01776415

-0.70%

+4.21%

+10.24%

Morning Routine (ROUTINE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 145.18K
$ 145.18K$ 145.18K

--
----

999.85M
999.85M 999.85M

ແມ່ນຫຍັງ Morning Routine (ROUTINE)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Morning Routine (ROUTINE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Morning Routine(ROUTINE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ROUTINE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ROUTINE ເຖິງ VND
3.8277799
1 ROUTINE ເຖິງ AUD
A$0.0002225538
1 ROUTINE ເຖິງ GBP
0.0001061858
1 ROUTINE ເຖິງ EUR
0.0001265502
1 ROUTINE ເຖິງ USD
$0.00014546
1 ROUTINE ເຖິງ MYR
RM0.0006152958
1 ROUTINE ເຖິງ TRY
0.0057049412
1 ROUTINE ເຖິງ JPY
¥0.0210291522
1 ROUTINE ເຖິງ RUB
0.0114898854
1 ROUTINE ເຖິງ INR
0.0124615582
1 ROUTINE ເຖິງ IDR
Rp2.3845897824
1 ROUTINE ເຖິງ KRW
0.197367401
1 ROUTINE ເຖິງ PHP
0.0081195772
1 ROUTINE ເຖິງ EGP
￡E.0.0072191798
1 ROUTINE ເຖິງ BRL
R$0.0008116668
1 ROUTINE ເຖິງ CAD
C$0.0001992802
1 ROUTINE ເຖິງ BDT
0.0177766666
1 ROUTINE ເຖິງ NGN
0.2269263276
1 ROUTINE ເຖິງ UAH
0.006043863
1 ROUTINE ເຖິງ VES
Bs0.01425508
1 ROUTINE ເຖິງ PKR
Rs0.0410429936
1 ROUTINE ເຖິງ KZT
0.074024594
1 ROUTINE ເຖິງ THB
฿0.004756542
1 ROUTINE ເຖິງ TWD
NT$0.0043521632
1 ROUTINE ເຖິງ AED
د.إ0.0005338382
1 ROUTINE ເຖິງ CHF
Fr0.0001192772
1 ROUTINE ເຖິງ HKD
HK$0.0011404064
1 ROUTINE ເຖິງ MAD
.د.م0.0013324136
1 ROUTINE ເຖິງ MXN
$0.0027739222