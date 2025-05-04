MOOxMOO ລາຄາ (MOOX)
ລາຄາສົດຂອງ MOOxMOO (MOOX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.153495USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 20.26MUSD. MOOX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMOOxMOOຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- MOOxMOO ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.23%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 132.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMOOX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MOOX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ MOOxMOO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00034975.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMOOxMOO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0006659380.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MOOxMOO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0038455255.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MOOxMOO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0036010994149144.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00034975
|+0.23%
|30 ມື້
|$ +0.0006659380
|+0.43%
|60 ວັນ
|$ +0.0038455255
|+2.51%
|90 ວັນ
|$ +0.0036010994149144
|+2.40%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ MOOxMOO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.29%
+0.23%
-0.04%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
MOOxMOO’s Mission is to Optimize the Korean Meat Industry via an Asset Light Blockchain and SBT based ecommerce solution for B2B, B2C & P2P use cases. We plan to do this by disrupting the middleman mania burdening traditional distribution thru offering supply chain financing and enhancing working capital conditions, which should result in lower end consumer prices.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MOOX ເຖິງ VND
₫4,039.220925
|1 MOOX ເຖິງ AUD
A$0.23791725
|1 MOOX ເຖິງ GBP
￡0.11512125
|1 MOOX ເຖິງ EUR
€0.1350756
|1 MOOX ເຖິງ USD
$0.153495
|1 MOOX ເຖິງ MYR
RM0.65542365
|1 MOOX ເຖິງ TRY
₺5.92030215
|1 MOOX ເຖິງ JPY
¥22.2414255
|1 MOOX ເຖິງ RUB
₽12.69250155
|1 MOOX ເຖິງ INR
₹12.99028185
|1 MOOX ເຖິງ IDR
Rp2,516.3110728
|1 MOOX ເຖິງ KRW
₩214.9789572
|1 MOOX ເຖິງ PHP
₱8.5435317
|1 MOOX ເຖິງ EGP
￡E.7.7914062
|1 MOOX ເຖິງ BRL
R$0.86724675
|1 MOOX ເຖິງ CAD
C$0.2118231
|1 MOOX ເຖິງ BDT
৳18.7110405
|1 MOOX ເຖິງ NGN
₦245.9849472
|1 MOOX ເຖິງ UAH
₴6.385392
|1 MOOX ເຖິງ VES
Bs13.20057
|1 MOOX ເຖິງ PKR
Rs43.2733104
|1 MOOX ເຖິງ KZT
₸78.9977367
|1 MOOX ເຖິງ THB
฿5.0806845
|1 MOOX ເຖິງ TWD
NT$4.71383145
|1 MOOX ເຖິງ AED
د.إ0.56332665
|1 MOOX ເຖິງ CHF
Fr0.1258659
|1 MOOX ເຖິງ HKD
HK$1.18958625
|1 MOOX ເຖິງ MAD
.د.م1.4213637
|1 MOOX ເຖິງ MXN
$3.0054321