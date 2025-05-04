Mooner ລາຄາ (MNR)
ລາຄາສົດຂອງ Mooner (MNR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00161352USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. MNR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMoonerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 0.00 USD
- Mooner ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.26%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMNR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MNR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Mooner ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMooner ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0091616230.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mooner ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001538342.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mooner ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000563843298075721.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.26%
|30 ມື້
|$ +0.0091616230
|+567.80%
|60 ວັນ
|$ +0.0001538342
|+9.53%
|90 ວັນ
|$ -0.0000563843298075721
|-3.37%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Mooner: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-0.26%
+16.44%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
"Mooner is a Mobile App that seeks to “Empower Everyone To Be Self Employed.” The idea for Mooner was born some years ago but was hiding on the shelves collecting dust for a few years before we embarked to bring it back to life. We did so in 2018 and worked tirelessly around a new concept of allowing anyone to make that extra buck if they are able to do so. And with the emergence of Covid-19, it was a priority that we came up with a platform that anyone can leverage upon to make that extra dollar. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices. A utility token will be used for all transactions on the application. MNR Token, A BEP 20 token on the Binance Smart Chain (BSC) Will be used to transact the booked service and a record of it will be available on the Blockchain Ledger, Bsc Scan. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices."
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MNR ເຖິງ VND
₫42.4597788
|1 MNR ເຖິງ AUD
A$0.002500956
|1 MNR ເຖິງ GBP
￡0.00121014
|1 MNR ເຖິງ EUR
€0.0014198976
|1 MNR ເຖິງ USD
$0.00161352
|1 MNR ເຖິງ MYR
RM0.0068897304
|1 MNR ເຖິງ TRY
₺0.0622334664
|1 MNR ເຖິງ JPY
¥0.233799048
|1 MNR ເຖິງ RUB
₽0.1334219688
|1 MNR ເຖິງ INR
₹0.1365521976
|1 MNR ເຖິງ IDR
Rp26.4511433088
|1 MNR ເຖິງ KRW
₩2.2598315712
|1 MNR ເຖິງ PHP
₱0.0898085232
|1 MNR ເຖິງ EGP
￡E.0.08188614
|1 MNR ເຖິງ BRL
R$0.009116388
|1 MNR ເຖິງ CAD
C$0.0022266576
|1 MNR ເຖິງ BDT
৳0.196688088
|1 MNR ເຖິງ NGN
₦2.5857626112
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₴0.067122432
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Bs0.14198976
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Rs0.4548835584
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₸0.8304142032
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฿0.053407512
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NT$0.0495511992
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د.إ0.0059216184
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Fr0.0013230864
|1 MNR ເຖິງ HKD
HK$0.01250478
|1 MNR ເຖິງ MAD
.د.م0.0149411952
|1 MNR ເຖິງ MXN
$0.0315927216