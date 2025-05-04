ໂລໂກ້ Mochi Market

Mochi Market ລາຄາ (MOMA)

USD

Mochi Market (MOMA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00145259
$0.00145259$0.00145259
+0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Mochi Market (MOMA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Mochi Market (MOMA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00145259USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 53.82KUSD. MOMA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMochi Marketຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Mochi Market ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.15%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 37.05M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMOMA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MOMA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Mochi Market (MOMA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Mochi Market ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMochi Market ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001965451.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mochi Market ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000446382.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mochi Market ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.15%
30 ມື້$ +0.0001965451+13.53%
60 ວັນ$ +0.0000446382+3.07%
90 ວັນ$ 0--

Mochi Market (MOMA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Mochi Market: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00144923
$ 0.00144923$ 0.00144923

$ 0.00145402
$ 0.00145402$ 0.00145402

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

+0.03%

+0.15%

+17.93%

Mochi Market (MOMA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 53.82K
$ 53.82K$ 53.82K

--
----

37.05M
37.05M 37.05M

ແມ່ນຫຍັງ Mochi Market (MOMA)

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Mochi Market (MOMA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Mochi Market(MOMA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MOMA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MOMA ເຖິງ VND
38.22490585
1 MOMA ເຖິງ AUD
A$0.0022515145
1 MOMA ເຖິງ GBP
0.0010894425
1 MOMA ເຖິງ EUR
0.0012782792
1 MOMA ເຖິງ USD
$0.00145259
1 MOMA ເຖິງ MYR
RM0.0062025593
1 MOMA ເຖິງ TRY
0.0560263963
1 MOMA ເຖິງ JPY
¥0.210480291
1 MOMA ເຖິງ RUB
0.1201146671
1 MOMA ເຖິງ INR
0.1229326917
1 MOMA ເຖິງ IDR
Rp23.8129470096
1 MOMA ເຖິງ KRW
2.0344394504
1 MOMA ເຖິງ PHP
0.0808511594
1 MOMA ເຖິງ EGP
￡E.0.0737334684
1 MOMA ເຖິງ BRL
R$0.0082071335
1 MOMA ເຖິງ CAD
C$0.0020045742
1 MOMA ເຖິງ BDT
0.177070721
1 MOMA ເຖິງ NGN
2.3278626304
1 MOMA ເຖິງ UAH
0.060427744
1 MOMA ເຖິງ VES
Bs0.12782792
1 MOMA ເຖິງ PKR
Rs0.4095141728
1 MOMA ເຖິງ KZT
0.7475899694
1 MOMA ເຖິງ THB
฿0.048080729
1 MOMA ເຖິງ TWD
NT$0.0446090389
1 MOMA ເຖິງ AED
د.إ0.0053310053
1 MOMA ເຖິງ CHF
Fr0.0011911238
1 MOMA ເຖິງ HKD
HK$0.0112575725
1 MOMA ເຖິງ MAD
.د.م0.0134509834
1 MOMA ເຖິງ MXN
$0.0284417122