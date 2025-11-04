Moaner by Matt Furie ລາຄາ (MOANER)
Moaner by Matt Furie (MOANER) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MOANERມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MOANERລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MOANERມີການປ່ຽນແປງ-0.22%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.84%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -30.95%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMoaner by Matt Furieການຊື້ຂາຍ$ 31.96K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMOANERແມ່ນ1.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 31.96K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Moaner by Matt Furie ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMoaner by Matt Furie ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Moaner by Matt Furie ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Moaner by Matt Furie ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-2.84%
|30 ມື້
|$ 0
|-57.51%
|60 ວັນ
|$ 0
|-77.70%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.
Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.
This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!
