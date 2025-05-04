ໂລໂກ້ Miracle Play

Miracle Play ລາຄາ (MPT)

USD

Miracle Play (MPT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.024695
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+2.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Miracle Play (MPT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Miracle Play (MPT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.024695USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 21.07MUSD. MPT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMiracle Playຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Miracle Play ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.24%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 852.82M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMPT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MPT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Miracle Play (MPT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Miracle Play ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.0005403.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMiracle Play ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0059454224.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Miracle Play ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0006121816.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Miracle Play ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.008036129312644145.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0005403+2.24%
30 ມື້$ +0.0059454224+24.08%
60 ວັນ$ +0.0006121816+2.48%
90 ວັນ$ +0.008036129312644145+48.24%

Miracle Play (MPT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Miracle Play: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02397113
$ 0.02397113$ 0.02397113

$ 0.0248329
$ 0.0248329$ 0.0248329

$ 0.136579
$ 0.136579$ 0.136579

-0.07%

+2.24%

+6.03%

Miracle Play (MPT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 21.07M
$ 21.07M$ 21.07M

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852.82M
852.82M 852.82M

ແມ່ນຫຍັງ Miracle Play (MPT)

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MPT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MPT ເຖິງ VND
649.848925
1 MPT ເຖິງ AUD
A$0.03827725
1 MPT ເຖິງ GBP
0.01852125
1 MPT ເຖິງ EUR
0.0217316
1 MPT ເຖິງ USD
$0.024695
1 MPT ເຖິງ MYR
RM0.10544765
1 MPT ເຖິງ TRY
0.95248615
1 MPT ເຖິງ JPY
¥3.5783055
1 MPT ເຖິງ RUB
2.04202955
1 MPT ເຖິງ INR
2.08993785
1 MPT ເຖິງ IDR
Rp404.8360008
1 MPT ເຖິງ KRW
34.5868292
1 MPT ເຖິງ PHP
1.3745237
1 MPT ເຖິງ EGP
￡E.1.2535182
1 MPT ເຖິງ BRL
R$0.13952675
1 MPT ເຖິງ CAD
C$0.0340791
1 MPT ເຖິງ BDT
3.0103205
1 MPT ເຖິງ NGN
39.5752192
1 MPT ເຖິງ UAH
1.027312
1 MPT ເຖິງ VES
Bs2.12377
1 MPT ເຖິງ PKR
Rs6.9620144
1 MPT ເຖິງ KZT
12.7095287
1 MPT ເຖິງ THB
฿0.8174045
1 MPT ເຖິງ TWD
NT$0.75838345
1 MPT ເຖິງ AED
د.إ0.09063065
1 MPT ເຖິງ CHF
Fr0.0202499
1 MPT ເຖິງ HKD
HK$0.19138625
1 MPT ເຖິງ MAD
.د.م0.2286757
1 MPT ເຖິງ MXN
$0.4835281