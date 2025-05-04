Mimir ລາຄາ (MIMIR)
ລາຄາສົດຂອງ Mimir (MIMIR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. MIMIR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMimirຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Mimir ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMIMIR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MIMIR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Mimir ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMimir ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mimir ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mimir ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ 0
|-73.98%
|60 ວັນ
|$ 0
|-78.58%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Mimir: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
-1.31%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Mimir World is a Swedish game studio with a very clear mission: We are bringing blockchain games to the mass market. The Mimir World Games are centered around proven and universal game concepts but with the unique twist that we add all the revolutionizing ideas of GameFi and blockchain in the mix. Our first game to market is the Mimir Quiz - The world's first quiz app powered by blockchain. Trivia and quiz games are the world’s most popular and universal game concepts. With the Mimir Quiz we are unleashing the true power of blockchain technology, play-to-earn, NFTs and all the benefits of GameFi. The Mimir Token ($MIMIR) is the one and only utility token to rule all of the Mimir World Games. Players earn $MIMIR for simply playing our mobile games and Mimir Tokens can be used for in-game purchases like entry fees to our bug live shows, staking before entering a game to compete for even bigger winnings and much more!
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MIMIR ເຖິງ VND
₫--
|1 MIMIR ເຖິງ AUD
A$--
|1 MIMIR ເຖິງ GBP
￡--
|1 MIMIR ເຖິງ EUR
€--
|1 MIMIR ເຖິງ USD
$--
|1 MIMIR ເຖິງ MYR
RM--
|1 MIMIR ເຖິງ TRY
₺--
|1 MIMIR ເຖິງ JPY
¥--
|1 MIMIR ເຖິງ RUB
₽--
|1 MIMIR ເຖິງ INR
₹--
|1 MIMIR ເຖິງ IDR
Rp--
|1 MIMIR ເຖິງ KRW
₩--
|1 MIMIR ເຖິງ PHP
₱--
|1 MIMIR ເຖິງ EGP
￡E.--
|1 MIMIR ເຖິງ BRL
R$--
|1 MIMIR ເຖິງ CAD
C$--
|1 MIMIR ເຖິງ BDT
৳--
|1 MIMIR ເຖິງ NGN
₦--
|1 MIMIR ເຖິງ UAH
₴--
|1 MIMIR ເຖິງ VES
Bs--
|1 MIMIR ເຖິງ PKR
Rs--
|1 MIMIR ເຖິງ KZT
₸--
|1 MIMIR ເຖິງ THB
฿--
|1 MIMIR ເຖິງ TWD
NT$--
|1 MIMIR ເຖິງ AED
د.إ--
|1 MIMIR ເຖິງ CHF
Fr--
|1 MIMIR ເຖິງ HKD
HK$--
|1 MIMIR ເຖິງ MAD
.د.م--
|1 MIMIR ເຖິງ MXN
$--