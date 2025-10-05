ລາຄາສົດMidas mMEVຂອງມື້ນີ້1.073 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMMEVລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMMEVໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMidas mMEVຂອງມື້ນີ້1.073 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMMEVລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMMEVໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ Midas mMEV

Midas mMEV ລາຄາ (MMEV)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 MMEV ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1.073
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
Midas mMEV (MMEV) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:53:58 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 1.073
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1.073
ສູງກວ່າ 24H

$ 1.073

$ 1.073

$ 1.073

$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Midas mMEV (MMEV) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $1.073. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MMEVມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1.073 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1.073, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MMEVລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.073, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 1.011.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MMEVມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, 0.00%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +0.17%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Midas mMEV (MMEV) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 294.20K

--

$ 68.86M

275.88K

59,089,609.80992862

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMidas mMEVການຊື້ຂາຍ$ 294.20K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMMEVແມ່ນ275.88Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ59089609.80992862. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 68.86M.

Midas mMEV (MMEV) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Midas mMEV ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMidas mMEV ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0096993835.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Midas mMEV ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0210686769.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Midas mMEV ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0.00.00%
30 ມື້$ +0.0096993835+0.90%
60 ວັນ$ +0.0210686769+1.96%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Midas mMEV ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Midas mMEV (MMEV) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Midas mMEV (MMEV) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMidas mMEV.

ກວດເບິ່ງການMidas mMEVຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MMEV ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Midas mMEV (MMEV) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMidas mMEV (MMEV) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MMEV ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Midas mMEV(MMEV)

ມື້ນີ້ມີMidas mMEV (MMEV) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MMEVແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 1.073 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMMEVປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MMEVປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 1.073. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMidas mMEV?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMMEV​ແມ່ນ​$ 294.20K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMMEV?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMMEVແມ່ນ 275.88K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMMEV?
MMEV ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.073 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMMEV?
MMEVຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 1.011 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMMEV?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMMEVແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້MMEVຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MMEV ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMMEVການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:53:58 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
10-05 21:29:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

