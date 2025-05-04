MEV Capital USD0 Morpho Vault ລາຄາ (MC.USD0)
ລາຄາສົດຂອງ MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.998338USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 372.30USD. MC.USD0 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMEV Capital USD0 Morpho Vaultຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- MEV Capital USD0 Morpho Vault ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 373.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMC.USD0 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MC.USD0 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ MEV Capital USD0 Morpho Vault ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00023818.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMEV Capital USD0 Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002058572.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MEV Capital USD0 Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003355414.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MEV Capital USD0 Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000894294326344.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00023818
|+0.02%
|30 ມື້
|$ +0.0002058572
|+0.02%
|60 ວັນ
|$ +0.0003355414
|+0.03%
|90 ວັນ
|$ +0.0000894294326344
|+0.01%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ MEV Capital USD0 Morpho Vault: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.00%
+0.02%
+0.03%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MC.USD0 ເຖິງ VND
₫26,271.26447
|1 MC.USD0 ເຖິງ AUD
A$1.5474239
|1 MC.USD0 ເຖິງ GBP
￡0.7487535
|1 MC.USD0 ເຖິງ EUR
€0.87853744
|1 MC.USD0 ເຖິງ USD
$0.998338
|1 MC.USD0 ເຖິງ MYR
RM4.26290326
|1 MC.USD0 ເຖິງ TRY
₺38.50589666
|1 MC.USD0 ເຖິງ JPY
¥144.6591762
|1 MC.USD0 ເຖິງ RUB
₽82.55256922
|1 MC.USD0 ເຖິງ INR
₹84.48934494
|1 MC.USD0 ເຖິງ IDR
Rp16,366.19410272
|1 MC.USD0 ເຖິງ KRW
₩1,398.23226928
|1 MC.USD0 ເຖິງ PHP
₱55.56749308
|1 MC.USD0 ເຖິງ EGP
￡E.50.67563688
|1 MC.USD0 ເຖິງ BRL
R$5.6406097
|1 MC.USD0 ເຖິງ CAD
C$1.37770644
|1 MC.USD0 ເຖິງ BDT
৳121.6974022
|1 MC.USD0 ເຖິງ NGN
₦1,599.89654528
|1 MC.USD0 ເຖິງ UAH
₴41.5308608
|1 MC.USD0 ເຖິງ VES
Bs87.853744
|1 MC.USD0 ເຖິງ PKR
Rs281.45144896
|1 MC.USD0 ເຖິງ KZT
₸513.80463508
|1 MC.USD0 ເຖິງ THB
฿33.0449878
|1 MC.USD0 ເຖິງ TWD
NT$30.65895998
|1 MC.USD0 ເຖິງ AED
د.إ3.66390046
|1 MC.USD0 ເຖິງ CHF
Fr0.81863716
|1 MC.USD0 ເຖິງ HKD
HK$7.7371195
|1 MC.USD0 ເຖິງ MAD
.د.م9.24460988
|1 MC.USD0 ເຖິງ MXN
$19.54745804