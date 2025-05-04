ໂລໂກ້ Metronome

Metronome ລາຄາ (MET)

USD

Metronome (MET) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.321115
$0.321115$0.321115
-0.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Metronome (MET) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Metronome (MET) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.321159USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.77MUSD. MET ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMetronomeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Metronome ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.27%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 8.64M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMET ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MET MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Metronome (MET) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Metronome ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0041483748983584.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMetronome ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0806731817.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metronome ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1473873481.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metronome ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00096641936082845.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0041483748983584-1.27%
30 ມື້$ +0.0806731817+25.12%
60 ວັນ$ +0.1473873481+45.89%
90 ວັນ$ -0.00096641936082845-0.30%

Metronome (MET) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Metronome: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.318279
$ 0.318279$ 0.318279

$ 0.328642
$ 0.328642$ 0.328642

$ 8.9
$ 8.9$ 8.9

+0.04%

-1.27%

+24.15%

Metronome (MET) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

--
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8.64M
8.64M 8.64M

ແມ່ນຫຍັງ Metronome (MET)

Metronome, found online at Metronome.io, under the symbol MTN. The cryptocurrency promises to deliver “institutional-class endurance” with cross-blockchain compatibility.The currency is being developed by Bloq, which announced Metronome in October 2017. Metronome is launched in early December 2017, with the first cross-chain transfers (between Ethereum and Ethereum Classic) scheduled for Q1 2018. Metronome released in December 2017. By Q1 2018, Metronome aims to become the world’s first cross-chain compatible cryptocurrency by adding Ethereum Classic support (the currency is initially built on Ethereum). Metronome’s cross-chain compatibility system involves creating exit receipts when leaving the chain and entering a new chain.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Metronome (MET) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Metronome(MET)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MET ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MET ເຖິງ VND
8,451.299085
1 MET ເຖິງ AUD
A$0.49779645
1 MET ເຖິງ GBP
0.24086925
1 MET ເຖິງ EUR
0.28261992
1 MET ເຖິງ USD
$0.321159
1 MET ເຖິງ MYR
RM1.37134893
1 MET ເຖິງ TRY
12.38710263
1 MET ເຖິງ JPY
¥46.5359391
1 MET ເຖິງ RUB
26.55663771
1 MET ເຖິງ INR
27.17968617
1 MET ເຖິງ IDR
Rp5,264.90079696
1 MET ເຖິງ KRW
449.80244904
1 MET ເຖິງ PHP
17.87570994
1 MET ເຖິງ EGP
￡E.16.30203084
1 MET ເຖິງ BRL
R$1.81454835
1 MET ເຖິງ CAD
C$0.44319942
1 MET ເຖິງ BDT
39.1492821
1 MET ເຖິງ NGN
514.67656704
1 MET ເຖິງ UAH
13.3602144
1 MET ເຖິງ VES
Bs27.619674
1 MET ເຖິງ PKR
Rs90.54114528
1 MET ເຖິງ KZT
165.28769094
1 MET ເຖິງ THB
฿10.6303629
1 MET ເຖິງ TWD
NT$9.86279289
1 MET ເຖິງ AED
د.إ1.17865353
1 MET ເຖິງ CHF
Fr0.26335038
1 MET ເຖິງ HKD
HK$2.48898225
1 MET ເຖິງ MAD
.د.م2.97393234
1 MET ເຖິງ MXN
$6.28829322