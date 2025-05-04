ໂລໂກ້ Metaverse Index

Metaverse Index ລາຄາ (MVI)

USD

Metaverse Index (MVI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$17.58
$17.58$17.58
-0.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Metaverse Index (MVI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Metaverse Index (MVI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 17.58USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.25MUSD. MVI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMetaverse Indexຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Metaverse Index ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.94%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 127.90K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMVI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MVI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Metaverse Index (MVI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Metaverse Index ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.16848464835128.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMetaverse Index ຖຶງ USD ເປັນ $ +4.6860913980.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverse Index ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.9392097420.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverse Index ຖຶງ USD ເປັນ $ -8.822418183975406.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.16848464835128-0.94%
30 ມື້$ +4.6860913980+26.66%
60 ວັນ$ +0.9392097420+5.34%
90 ວັນ$ -8.822418183975406-33.41%

Metaverse Index (MVI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Metaverse Index: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 14.6
$ 14.6$ 14.6

$ 18.0
$ 18.0$ 18.0

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

-0.04%

-0.94%

+11.19%

Metaverse Index (MVI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

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127.90K
127.90K 127.90K

ແມ່ນຫຍັງ Metaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Metaverse Index (MVI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Metaverse Index(MVI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MVI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MVI ເຖິງ VND
462,617.7
1 MVI ເຖິງ AUD
A$27.249
1 MVI ເຖິງ GBP
13.185
1 MVI ເຖິງ EUR
15.4704
1 MVI ເຖິງ USD
$17.58
1 MVI ເຖິງ MYR
RM75.0666
1 MVI ເຖິງ TRY
678.0606
1 MVI ເຖິງ JPY
¥2,547.342
1 MVI ເຖິງ RUB
1,453.6902
1 MVI ເຖິງ INR
1,487.7954
1 MVI ເຖິງ IDR
Rp288,196.6752
1 MVI ເຖິງ KRW
24,621.8448
1 MVI ເຖິງ PHP
978.5028
1 MVI ເຖິງ EGP
￡E.892.3608
1 MVI ເຖິງ BRL
R$99.327
1 MVI ເຖິງ CAD
C$24.2604
1 MVI ເຖິງ BDT
2,143.002
1 MVI ເຖິງ NGN
28,173.0048
1 MVI ເຖິງ UAH
731.328
1 MVI ເຖິງ VES
Bs1,511.88
1 MVI ເຖິງ PKR
Rs4,956.1536
1 MVI ເຖິງ KZT
9,047.7228
1 MVI ເຖິງ THB
฿581.898
1 MVI ເຖິງ TWD
NT$539.8818
1 MVI ເຖິງ AED
د.إ64.5186
1 MVI ເຖິງ CHF
Fr14.4156
1 MVI ເຖິງ HKD
HK$136.245
1 MVI ເຖິງ MAD
.د.م162.7908
1 MVI ເຖິງ MXN
$344.2164