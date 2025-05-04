Metaverse Index ລາຄາ (MVI)
ລາຄາສົດຂອງ Metaverse Index (MVI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 17.58USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.25MUSD. MVI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMetaverse Indexຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Metaverse Index ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.94%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 127.90K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMVI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MVI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Metaverse Index ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.16848464835128.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMetaverse Index ຖຶງ USD ເປັນ $ +4.6860913980.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverse Index ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.9392097420.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metaverse Index ຖຶງ USD ເປັນ $ -8.822418183975406.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.16848464835128
|-0.94%
|30 ມື້
|$ +4.6860913980
|+26.66%
|60 ວັນ
|$ +0.9392097420
|+5.34%
|90 ວັນ
|$ -8.822418183975406
|-33.41%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Metaverse Index: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.04%
-0.94%
+11.19%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MVI ເຖິງ VND
₫462,617.7
|1 MVI ເຖິງ AUD
A$27.249
|1 MVI ເຖິງ GBP
￡13.185
|1 MVI ເຖິງ EUR
€15.4704
|1 MVI ເຖິງ USD
$17.58
|1 MVI ເຖິງ MYR
RM75.0666
|1 MVI ເຖິງ TRY
₺678.0606
|1 MVI ເຖິງ JPY
¥2,547.342
|1 MVI ເຖິງ RUB
₽1,453.6902
|1 MVI ເຖິງ INR
₹1,487.7954
|1 MVI ເຖິງ IDR
Rp288,196.6752
|1 MVI ເຖິງ KRW
₩24,621.8448
|1 MVI ເຖິງ PHP
₱978.5028
|1 MVI ເຖິງ EGP
￡E.892.3608
|1 MVI ເຖິງ BRL
R$99.327
|1 MVI ເຖິງ CAD
C$24.2604
|1 MVI ເຖິງ BDT
৳2,143.002
|1 MVI ເຖິງ NGN
₦28,173.0048
|1 MVI ເຖິງ UAH
₴731.328
|1 MVI ເຖິງ VES
Bs1,511.88
|1 MVI ເຖິງ PKR
Rs4,956.1536
|1 MVI ເຖິງ KZT
₸9,047.7228
|1 MVI ເຖິງ THB
฿581.898
|1 MVI ເຖິງ TWD
NT$539.8818
|1 MVI ເຖິງ AED
د.إ64.5186
|1 MVI ເຖິງ CHF
Fr14.4156
|1 MVI ເຖິງ HKD
HK$136.245
|1 MVI ເຖິງ MAD
.د.م162.7908
|1 MVI ເຖິງ MXN
$344.2164