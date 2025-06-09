Metacraft ລາຄາ (MCT)
ລາຄາສົດຂອງ Metacraft (MCT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.14USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. MCT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMetacraftຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 12.79K USD
- Metacraft ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.84%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMCT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MCT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Metacraft ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.0206027.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMetacraft ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2382660420.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metacraft ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.3407553680.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metacraft ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.0206027
|+1.84%
|30 ມື້
|$ +0.2382660420
|+20.90%
|60 ວັນ
|$ +1.3407553680
|+117.61%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Metacraft: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.24%
+1.84%
+23.72%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
MetaCraft is a running group chain play imitating Rarity. In the future, MetaCraft will fork to create a meta universe game. For example: mapping on public chains such as BSC and ETH, allowing players to play on any chain; introducing social attributes to give each player a unique NFT identity. The game’s story, background, settings, newly added quest characters, and multiple open endings will all be jointly formulated by community members. When MetaCraft develops to a certain scale, we will visualize the game by adding a variety of animations and scenes, and MetaCraft will become an amazing production. In the fantasy world of swords and magic, many races peaceful lives in the mainland, until that day, a city appears in the sky, people call it to - Skycity. With the emergence of Sky City, there have been many caves on the mainland, and there is a treasure of the excitement of the adventurers and the murder of the people. The legendary, Sky City has the largest treasure and the strongest monster-dragon. Where did Sky City come from? What is the biggest treasure? Does the dragon really exist? Brave adventurers, build a unique NFT role to explore their own unique NFT characters.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MCT ເຖິງ VND
₫29,999.1
|1 MCT ເຖິງ AUD
A$1.7442
|1 MCT ເຖິງ GBP
￡0.8322
|1 MCT ເຖິງ EUR
€0.9918
|1 MCT ເຖິງ USD
$1.14
|1 MCT ເຖິງ MYR
RM4.8222
|1 MCT ເຖິງ TRY
₺44.7108
|1 MCT ເຖິງ JPY
¥164.8554
|1 MCT ເຖິງ RUB
₽90.06
|1 MCT ເຖິງ INR
₹97.6866
|1 MCT ເຖິງ IDR
Rp18,688.5216
|1 MCT ເຖິງ KRW
₩1,546.809
|1 MCT ເຖິງ PHP
₱63.5778
|1 MCT ເຖິງ EGP
￡E.56.5782
|1 MCT ເຖິງ BRL
R$6.3612
|1 MCT ເຖິງ CAD
C$1.5504
|1 MCT ເຖິງ BDT
৳139.3194
|1 MCT ເຖິງ NGN
₦1,778.4684
|1 MCT ເຖິງ UAH
₴47.367
|1 MCT ເຖິງ VES
Bs111.72
|1 MCT ເຖິງ PKR
Rs321.6624
|1 MCT ເຖິງ KZT
₸580.146
|1 MCT ເຖິງ THB
฿37.278
|1 MCT ເຖິງ TWD
NT$34.1088
|1 MCT ເຖິງ AED
د.إ4.1838
|1 MCT ເຖິງ CHF
Fr0.9348
|1 MCT ເຖິງ HKD
HK$8.9376
|1 MCT ເຖິງ MAD
.د.م10.4424
|1 MCT ເຖິງ MXN
$21.7398