Maya Preferred PRA ລາຄາ (MPRA)
ລາຄາສົດຂອງ Maya Preferred PRA (MPRA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 13,203,679USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. MPRA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMaya Preferred PRAຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Maya Preferred PRA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +3.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMPRA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MPRA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Maya Preferred PRA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +399,858.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMaya Preferred PRA ຖຶງ USD ເປັນ $ +9,738,179.3523687000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Maya Preferred PRA ຖຶງ USD ເປັນ $ +126,768,930.0726811000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Maya Preferred PRA ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +399,858
|+3.12%
|30 ມື້
|$ +9,738,179.3523687000
|+73.75%
|60 ວັນ
|$ +126,768,930.0726811000
|+960.10%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Maya Preferred PRA: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.00%
+3.12%
+29.41%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Maya Preferred 223 is backed by gold and silver reserves, making it one of the first cryptocurrencies to actually have real, tanagable assets behind it. The Maya Preferred 223 token is a faster implementation on a real, decentralized immutable blockchain (Ethereum Classic) with usable smart contracts running on the Ethereum Classic Blockchain. It is designed to be used as a decentralized ‘Stable crypto asset’ within the Ethereum Classic ecosystem and beyond. It’s meant to avoid problems related to centralization as seen on Ethereum and security because it is powered by the Ethereum Classic Network and by globally distributed anonymous miners.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MPRA ເຖິງ VND
₫347,454,812,885
|1 MPRA ເຖິງ AUD
A$20,201,628.87
|1 MPRA ເຖິງ GBP
￡9,638,685.67
|1 MPRA ເຖິງ EUR
€11,487,200.73
|1 MPRA ເຖິງ USD
$13,203,679
|1 MPRA ເຖິງ MYR
RM55,851,562.17
|1 MPRA ເຖິງ TRY
₺517,848,290.38
|1 MPRA ເຖິງ JPY
¥1,909,384,020.19
|1 MPRA ເຖິງ RUB
₽1,043,090,641
|1 MPRA ເຖິງ INR
₹1,131,423,253.51
|1 MPRA ເຖິງ IDR
Rp216,453,719,465.76
|1 MPRA ເຖິງ KRW
₩17,915,411,851.15
|1 MPRA ເຖິງ PHP
₱736,369,177.83
|1 MPRA ເຖິງ EGP
￡E.655,298,588.77
|1 MPRA ເຖິງ BRL
R$73,676,528.82
|1 MPRA ເຖິງ CAD
C$17,957,003.44
|1 MPRA ເຖິງ BDT
৳1,613,621,610.59
|1 MPRA ເຖິງ NGN
₦20,598,531,460.74
|1 MPRA ເຖິງ UAH
₴548,612,862.45
|1 MPRA ເຖິງ VES
Bs1,293,960,542
|1 MPRA ເຖິງ PKR
Rs3,725,550,066.64
|1 MPRA ເຖິງ KZT
₸6,719,352,243.1
|1 MPRA ເຖິງ THB
฿431,760,303.3
|1 MPRA ເຖິງ TWD
NT$395,054,075.68
|1 MPRA ເຖິງ AED
د.إ48,457,501.93
|1 MPRA ເຖິງ CHF
Fr10,827,016.78
|1 MPRA ເຖິງ HKD
HK$103,516,843.36
|1 MPRA ເຖິງ MAD
.د.م120,945,699.64
|1 MPRA ເຖິງ MXN
$251,794,158.53