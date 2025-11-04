ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດMarvin The Robotຂອງມື້ນີ້0.00459809 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMARVINລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMARVINໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MARVIN

MARVIN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MARVIN

MARVIN ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MARVIN Tokenomics

MARVIN ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Marvin The Robot

Marvin The Robot ລາຄາ (MARVIN)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 MARVIN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00459829
$0.00459829$0.00459829
-4.20%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
USD
Marvin The Robot (MARVIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:08:46 (UTC+8)

Marvin The Robot (MARVIN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00456799
$ 0.00456799$ 0.00456799
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00487007
$ 0.00487007$ 0.00487007
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00456799
$ 0.00456799$ 0.00456799

$ 0.00487007
$ 0.00487007$ 0.00487007

$ 0.00637845
$ 0.00637845$ 0.00637845

$ 0.00456799
$ 0.00456799$ 0.00456799

-0.20%

-4.18%

-13.06%

-13.06%

Marvin The Robot (MARVIN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00459809. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MARVINມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00456799 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00487007, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MARVINລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00637845, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00456799.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MARVINມີການປ່ຽນແປງ-0.20%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.18%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -13.06%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Marvin The Robot (MARVIN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 36.54K
$ 36.54K$ 36.54K

--
----

$ 43.55K
$ 43.55K$ 43.55K

7.95M
7.95M 7.95M

9,472,220.0
9,472,220.0 9,472,220.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMarvin The Robotການຊື້ຂາຍ$ 36.54K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMARVINແມ່ນ7.95Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ9472220.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 43.55K.

Marvin The Robot (MARVIN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Marvin The Robot ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000200908259148257.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMarvin The Robot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011122292.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Marvin The Robot ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Marvin The Robot ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000200908259148257-4.18%
30 ມື້$ -0.0011122292-24.18%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Marvin The Robot (MARVIN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Marvin The Robot ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Marvin The Robot (MARVIN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Marvin The Robot (MARVIN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMarvin The Robot.

ກວດເບິ່ງການMarvin The Robotຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MARVIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Marvin The Robot (MARVIN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMarvin The Robot (MARVIN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MARVIN ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Marvin The Robot(MARVIN)

ມື້ນີ້ມີMarvin The Robot (MARVIN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MARVINແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00459809 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMARVINປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MARVINປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00459809. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMarvin The Robot?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMARVIN​ແມ່ນ​$ 36.54K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMARVIN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMARVINແມ່ນ 7.95M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMARVIN?
MARVIN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.00637845 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMARVIN?
MARVINຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00456799 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMARVIN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMARVINແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້MARVINຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MARVIN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMARVINການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:08:46 (UTC+8)

