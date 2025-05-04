MarhabaDeFi ລາຄາ (MRHB)
ລາຄາສົດຂອງ MarhabaDeFi (MRHB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00453166USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. MRHB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMarhabaDeFiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 224.94 USD
- MarhabaDeFi ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.40%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMRHB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MRHB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ MarhabaDeFi ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMarhabaDeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008600782.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MarhabaDeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0010301514.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MarhabaDeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0014149933543986193.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.40%
|30 ມື້
|$ +0.0008600782
|+18.98%
|60 ວັນ
|$ +0.0010301514
|+22.73%
|90 ວັນ
|$ +0.0014149933543986193
|+45.40%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ MarhabaDeFi: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.06%
+0.40%
+8.51%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
MarhabaDeFi is an all-in-one solution that is filling a major gap in the Crypto world. Marhaba is building a unique ecosystem of [shariah-compliant/faith-based/ethical] crypto-financial solutions to the market. This is being done by bringing multiple ethical products, usually isolated, together in one single coherent ecosystem. While inclusive of all faiths - Marhaba is focussed on the Islamic Finance liquidity pool which is currently over $3 trillion in size, growing, and serves over 1,000,000 people globally. The majority of whom are excluded from Crypto and Defi markets due to faith, complexity, and product fragmentation. Therefore Marhaba is the “first-mover” in this enormous space and takes pride in being a truly “inclusive” DeFi Platform.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 MRHB ເຖິງ VND
₫119.2506329
|1 MRHB ເຖິງ AUD
A$0.007024073
|1 MRHB ເຖິງ GBP
￡0.003398745
|1 MRHB ເຖິງ EUR
€0.0039878608
|1 MRHB ເຖິງ USD
$0.00453166
|1 MRHB ເຖິງ MYR
RM0.0193501882
|1 MRHB ເຖິງ TRY
₺0.1747861262
|1 MRHB ເຖິງ JPY
¥0.656637534
|1 MRHB ເຖິງ RUB
₽0.3747229654
|1 MRHB ເຖິງ INR
₹0.3835143858
|1 MRHB ເຖິງ IDR
Rp74.2894963104
|1 MRHB ເຖິງ KRW
₩6.3468617296
|1 MRHB ເຖິງ PHP
₱0.2522321956
|1 MRHB ເຖິງ EGP
￡E.0.2300270616
|1 MRHB ເຖິງ BRL
R$0.025603879
|1 MRHB ເຖິງ CAD
C$0.0062536908
|1 MRHB ເຖິງ BDT
৳0.552409354
|1 MRHB ເຖິງ NGN
₦7.2622570496
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₴0.188517056
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Bs0.39878608
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Rs1.2775655872
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₸2.3322641356
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฿0.149997946
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NT$0.1391672786
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د.إ0.0166311922
|1 MRHB ເຖິງ CHF
Fr0.0037159612
|1 MRHB ເຖິງ HKD
HK$0.035120365
|1 MRHB ເຖິງ MAD
.د.م0.0419631716
|1 MRHB ເຖິງ MXN
$0.0887299028