ໂລໂກ້ MamaBull

MamaBull ລາຄາ (MAMA)

USD

MamaBull (MAMA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00127905
$0.00127905$0.00127905
-4.10%(1D)

ລາຄາຂອງ MamaBull (MAMA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ MamaBull (MAMA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00127905USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.28MUSD. MAMA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດMamaBullຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- MamaBull ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.15%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.97M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງMAMA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.MAMA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

MamaBull (MAMA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ MamaBull ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMamaBull ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002325811.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MamaBull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003527259.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MamaBull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006849709893998744.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-4.15%
30 ມື້$ +0.0002325811+18.18%
60 ວັນ$ -0.0003527259-27.57%
90 ວັນ$ -0.0006849709893998744-34.87%

MamaBull (MAMA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ MamaBull: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0012574
$ 0.0012574$ 0.0012574

$ 0.00134861
$ 0.00134861$ 0.00134861

$ 0.004002
$ 0.004002$ 0.004002

-0.14%

-4.15%

-6.92%

MamaBull (MAMA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
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999.97M
999.97M 999.97M

ແມ່ນຫຍັງ MamaBull (MAMA)

MamaBull ($MAMA) is a community-driven token on Solana designed to power MamaPay™, a crypto-fiat banking platform. It enables offshore banking, instant crypto-to-fiat transactions, and global payments. Holders can stake $MAMA to unlock cashback rewards, lower transaction fees, and a platform revenue share. With renounced ownership, no buy/sell taxes, and burned LP tokens, $MAMA ensures security, transparency, and long-term value. Backed by a strong marketing team and strategic partnerships, it bridges blockchain technology with traditional finance for real-world utility.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MamaBull(MAMA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MAMA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MAMA ເຖິງ VND
33.65820075
1 MAMA ເຖິງ AUD
A$0.0019825275
1 MAMA ເຖິງ GBP
0.0009592875
1 MAMA ເຖິງ EUR
0.001125564
1 MAMA ເຖິງ USD
$0.00127905
1 MAMA ເຖິງ MYR
RM0.0054615435
1 MAMA ເຖິງ TRY
0.0493329585
1 MAMA ເຖິງ JPY
¥0.185334345
1 MAMA ເຖິງ RUB
0.1057646445
1 MAMA ເຖິງ INR
0.1082460015
1 MAMA ເຖິງ IDR
Rp20.968029432
1 MAMA ເຖິງ KRW
1.791386268
1 MAMA ເຖິງ PHP
0.071191923
1 MAMA ເຖິງ EGP
￡E.0.064924578
1 MAMA ເຖິງ BRL
R$0.0072266325
1 MAMA ເຖິງ CAD
C$0.001765089
1 MAMA ເຖິງ BDT
0.155916195
1 MAMA ເຖິງ NGN
2.049754368
1 MAMA ເຖິງ UAH
0.05320848
1 MAMA ເຖິງ VES
Bs0.1099983
1 MAMA ເຖິງ PKR
Rs0.360589776
1 MAMA ເຖິງ KZT
0.658275873
1 MAMA ເຖິງ THB
฿0.042336555
1 MAMA ເຖິງ TWD
NT$0.0392796255
1 MAMA ເຖິງ AED
د.إ0.0046941135
1 MAMA ເຖິງ CHF
Fr0.001048821
1 MAMA ເຖິງ HKD
HK$0.0099126375
1 MAMA ເຖິງ MAD
.د.م0.011844003
1 MAMA ເຖິງ MXN
$0.025043799