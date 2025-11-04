ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດMain Street USDຂອງມື້ນີ້0.995477 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMSUSDລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMSUSDໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MSUSD

MSUSD ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MSUSD

MSUSD ເຈ້ຍຂາວ

MSUSD ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MSUSD Tokenomics

MSUSD ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Main Street USD

Main Street USD ລາຄາ (MSUSD)

1 MSUSD ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.995477
$0.995477$0.995477
+0.10%1D
Main Street USD (MSUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:44:30 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.990023
$ 0.990023$ 0.990023
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.996906
$ 0.996906$ 0.996906
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.990023
$ 0.990023$ 0.990023

$ 0.996906
$ 0.996906$ 0.996906

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

+0.01%

+0.16%

-0.61%

-0.61%

Main Street USD (MSUSD) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.995477. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MSUSDມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.990023 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.996906, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MSUSDລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 2.0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.979364.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MSUSDມີການປ່ຽນແປງ+0.01%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.16%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.61%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Main Street USD (MSUSD) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

2.66M
2.66M 2.66M

2,658,146.140837089
2,658,146.140837089 2,658,146.140837089

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMain Street USDການຊື້ຂາຍ$ 2.65M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMSUSDແມ່ນ2.66Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2658146.140837089. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.65M.

Main Street USD (MSUSD) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Main Street USD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00163787.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງMain Street USD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0057688887.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Main Street USD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0027586658.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Main Street USD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0026460929097274.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00163787+0.16%
30 ມື້$ -0.0057688887-0.57%
60 ວັນ$ -0.0027586658-0.27%
90 ວັນ$ -0.0026460929097274-0.26%

ແມ່ນຫຍັງ Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Main Street USD ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Main Street USD (MSUSD) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Main Street USD (MSUSD) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMain Street USD.

ກວດເບິ່ງການMain Street USDຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MSUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Main Street USD (MSUSD) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMain Street USD (MSUSD) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MSUSD ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Main Street USD(MSUSD)

ມື້ນີ້ມີMain Street USD (MSUSD) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MSUSDແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.995477 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMSUSDປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MSUSDປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.995477. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMain Street USD?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMSUSD​ແມ່ນ​$ 2.65M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMSUSD?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMSUSDແມ່ນ 2.66M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMSUSD?
MSUSD ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 2.0 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMSUSD?
MSUSDຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.979364 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMSUSD?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMSUSDແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້MSUSDຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MSUSD ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMSUSDການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:44:30 (UTC+8)

