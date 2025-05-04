ໂລໂກ້ Lumi Finance LUAUSD

Lumi Finance LUAUSD ລາຄາ (LUAUSD)

USD

Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.967791
$0.967791$0.967791
+0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.967755USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. LUAUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLumi Finance LUAUSDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 30.09K USD
- Lumi Finance LUAUSD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.15%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLUAUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LUAUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Lumi Finance LUAUSD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00141859.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLumi Finance LUAUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1284580567.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lumi Finance LUAUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0665316078.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lumi Finance LUAUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0292442914049412.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00141859+0.15%
30 ມື້$ +0.1284580567+13.27%
60 ວັນ$ +0.0665316078+6.87%
90 ວັນ$ +0.0292442914049412+3.12%

Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Lumi Finance LUAUSD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.966263
$ 0.966263$ 0.966263

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

-2.80%

+0.15%

+5.25%

Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.09K
$ 30.09K$ 30.09K

0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD)

Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves. Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging. Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme. The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns. Genuine liquidity owned by the protocol itself. The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Lumi Finance LUAUSD(LUAUSD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LUAUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 LUAUSD ເຖິງ VND
25,466.472825
1 LUAUSD ເຖິງ AUD
A$1.50002025
1 LUAUSD ເຖິງ GBP
0.72581625
1 LUAUSD ເຖິງ EUR
0.8516244
1 LUAUSD ເຖິງ USD
$0.967755
1 LUAUSD ເຖິງ MYR
RM4.13231385
1 LUAUSD ເຖິງ TRY
37.32631035
1 LUAUSD ເຖິງ JPY
¥140.2276995
1 LUAUSD ເຖິງ RUB
80.02366095
1 LUAUSD ເຖິງ INR
81.90110565
1 LUAUSD ເຖິງ IDR
Rp15,864.8335272
1 LUAUSD ເຖິງ KRW
1,355.3989428
1 LUAUSD ເຖິງ PHP
53.8652433
1 LUAUSD ເຖິງ EGP
￡E.49.1232438
1 LUAUSD ເຖິງ BRL
R$5.46781575
1 LUAUSD ເຖິງ CAD
C$1.3355019
1 LUAUSD ເຖິງ BDT
117.9693345
1 LUAUSD ເຖິງ NGN
1,550.8854528
1 LUAUSD ເຖິງ UAH
40.258608
1 LUAUSD ເຖິງ VES
Bs85.16244
1 LUAUSD ເຖິງ PKR
Rs272.8294896
1 LUAUSD ເຖິງ KZT
498.0647883
1 LUAUSD ເຖິງ THB
฿32.0326905
1 LUAUSD ເຖິງ TWD
NT$29.71975605
1 LUAUSD ເຖິງ AED
د.إ3.55166085
1 LUAUSD ເຖິງ CHF
Fr0.7935591
1 LUAUSD ເຖິງ HKD
HK$7.50010125
1 LUAUSD ເຖິງ MAD
.د.م8.9614113
1 LUAUSD ເຖິງ MXN
$18.9486429