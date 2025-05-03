LTO Network ລາຄາ (LTO)
ລາຄາສົດຂອງ LTO Network (LTO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.04710089USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 20.63MUSD. LTO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLTO Networkຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- LTO Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -7.56%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 437.91M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLTO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LTO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ LTO Network ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00385268082673753.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLTO Network ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0268814717.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LTO Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0137025249.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LTO Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04025573072156893.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00385268082673753
|-7.56%
|30 ມື້
|$ +0.0268814717
|+57.07%
|60 ວັນ
|$ -0.0137025249
|-29.09%
|90 ວັນ
|$ -0.04025573072156893
|-46.08%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ LTO Network: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.54%
-7.56%
-4.75%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
LTO Network is a blockchain platform for creating decentralized workflow applications, while maintaining data privacy and GDPR compliance. Developers and enterprises can use the LTO toolkit to either create new, or integrate existing solutions — and run them in a transparent, secure and decentralized way.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 LTO ເຖິງ VND
₫1,239.45992035
|1 LTO ເຖິງ AUD
A$0.0730063795
|1 LTO ເຖິງ GBP
￡0.0353256675
|1 LTO ເຖິງ EUR
€0.0414487832
|1 LTO ເຖິງ USD
$0.04710089
|1 LTO ເຖິງ MYR
RM0.2011208003
|1 LTO ເຖິງ TRY
₺1.8166813273
|1 LTO ເຖິງ JPY
¥6.824918961
|1 LTO ເຖິງ RUB
₽3.8947725941
|1 LTO ເຖິງ INR
₹3.9861483207
|1 LTO ເຖິງ IDR
Rp772.1456141616
|1 LTO ເຖິງ KRW
₩65.9676224984
|1 LTO ເຖິງ PHP
₱2.6216355374
|1 LTO ເຖິງ EGP
￡E.2.3908411764
|1 LTO ເຖິງ BRL
R$0.2661200285
|1 LTO ເຖິງ CAD
C$0.0649992282
|1 LTO ເຖິງ BDT
৳5.741598491
|1 LTO ເຖິງ NGN
₦75.4820022784
|1 LTO ເຖິງ UAH
₴1.959397024
|1 LTO ເຖິງ VES
Bs4.05067654
|1 LTO ເຖິງ PKR
Rs13.2786829088
|1 LTO ເຖິງ KZT
₸24.2409440474
|1 LTO ເຖິງ THB
฿1.559039459
|1 LTO ເຖິງ TWD
NT$1.4464683319
|1 LTO ເຖິງ AED
د.إ0.1728602663
|1 LTO ເຖິງ CHF
Fr0.0386227298
|1 LTO ເຖິງ HKD
HK$0.3650318975
|1 LTO ເຖິງ MAD
.د.م0.4361542414
|1 LTO ເຖິງ MXN
$0.9222354262