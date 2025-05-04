Loky by Virtuals ລາຄາ (LOKY)

USD

Loky by Virtuals (LOKY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

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-11.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Loky by Virtuals (LOKY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Loky by Virtuals (LOKY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0023886USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.14MUSD. LOKY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLoky by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Loky by Virtuals ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -11.59%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 895.68M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLOKY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LOKY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Loky by Virtuals (LOKY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Loky by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000313320963178725.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLoky by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0074814143.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Loky by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0067319960.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Loky by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0013910814341078683.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000313320963178725-11.59%
30 ມື້$ +0.0074814143+313.21%
60 ວັນ$ +0.0067319960+281.84%
90 ວັນ$ +0.0013910814341078683+139.45%

Loky by Virtuals (LOKY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Loky by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00229076
$ 0.00229076$ 0.00229076

$ 0.00281171
$ 0.00281171$ 0.00281171

$ 0.0115318
$ 0.0115318$ 0.0115318

-2.56%

-11.59%

+93.35%

Loky by Virtuals (LOKY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

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895.68M
895.68M 895.68M

ແມ່ນຫຍັງ Loky by Virtuals (LOKY)

Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Loky by Virtuals (LOKY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Loky by Virtuals(LOKY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LOKY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 LOKY ເຖິງ VND
62.856009
1 LOKY ເຖິງ AUD
A$0.00370233
1 LOKY ເຖິງ GBP
0.00179145
1 LOKY ເຖິງ EUR
0.002101968
1 LOKY ເຖິງ USD
$0.0023886
1 LOKY ເຖິງ MYR
RM0.010199322
1 LOKY ເຖິງ TRY
0.092128302
1 LOKY ເຖິງ JPY
¥0.34610814
1 LOKY ເຖິງ RUB
0.197513334
1 LOKY ເຖິງ INR
0.202147218
1 LOKY ເຖິງ IDR
Rp39.157370784
1 LOKY ເຖິງ KRW
3.345377616
1 LOKY ເຖິງ PHP
0.132949476
1 LOKY ເຖິງ EGP
￡E.0.121245336
1 LOKY ເຖິງ BRL
R$0.01349559
1 LOKY ເຖິງ CAD
C$0.003296268
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0.29117034
1 LOKY ເຖິງ NGN
3.827874816
1 LOKY ເຖິງ UAH
0.09936576
1 LOKY ເຖິງ VES
Bs0.2054196
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Rs0.673394112
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฿0.07906266
1 LOKY ເຖິງ TWD
NT$0.073353906
1 LOKY ເຖິງ AED
د.إ0.008766162
1 LOKY ເຖິງ CHF
Fr0.001958652
1 LOKY ເຖິງ HKD
HK$0.01851165
1 LOKY ເຖິງ MAD
.د.م0.022118436
1 LOKY ເຖິງ MXN
$0.046768788