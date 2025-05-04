Loky by Virtuals ລາຄາ (LOKY)
ລາຄາສົດຂອງ Loky by Virtuals (LOKY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0023886USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.14MUSD. LOKY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLoky by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Loky by Virtuals ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -11.59%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 895.68M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLOKY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LOKY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Loky by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000313320963178725.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLoky by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0074814143.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Loky by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0067319960.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Loky by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0013910814341078683.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000313320963178725
|-11.59%
|30 ມື້
|$ +0.0074814143
|+313.21%
|60 ວັນ
|$ +0.0067319960
|+281.84%
|90 ວັນ
|$ +0.0013910814341078683
|+139.45%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Loky by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-2.56%
-11.59%
+93.35%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 LOKY ເຖິງ VND
₫62.856009
|1 LOKY ເຖິງ AUD
A$0.00370233
|1 LOKY ເຖິງ GBP
￡0.00179145
|1 LOKY ເຖິງ EUR
€0.002101968
|1 LOKY ເຖິງ USD
$0.0023886
|1 LOKY ເຖິງ MYR
RM0.010199322
|1 LOKY ເຖິງ TRY
₺0.092128302
|1 LOKY ເຖິງ JPY
¥0.34610814
|1 LOKY ເຖິງ RUB
₽0.197513334
|1 LOKY ເຖິງ INR
₹0.202147218
|1 LOKY ເຖິງ IDR
Rp39.157370784
|1 LOKY ເຖິງ KRW
₩3.345377616
|1 LOKY ເຖິງ PHP
₱0.132949476
|1 LOKY ເຖິງ EGP
￡E.0.121245336
|1 LOKY ເຖິງ BRL
R$0.01349559
|1 LOKY ເຖິງ CAD
C$0.003296268
|1 LOKY ເຖິງ BDT
৳0.29117034
|1 LOKY ເຖິງ NGN
₦3.827874816
|1 LOKY ເຖິງ UAH
₴0.09936576
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Rs0.673394112
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₸1.229316876
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NT$0.073353906
|1 LOKY ເຖິງ AED
د.إ0.008766162
|1 LOKY ເຖິງ CHF
Fr0.001958652
|1 LOKY ເຖິງ HKD
HK$0.01851165
|1 LOKY ເຖິງ MAD
.د.م0.022118436
|1 LOKY ເຖິງ MXN
$0.046768788