Leveraged stETH ລາຄາ (XSTETH)

USD

Leveraged stETH (XSTETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.623237
$0.623237$0.623237
+1.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Leveraged stETH (XSTETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Leveraged stETH (XSTETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.623237USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. XSTETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLeveraged stETHຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 0.00 USD
- Leveraged stETH ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.45%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXSTETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XSTETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Leveraged stETH (XSTETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Leveraged stETH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00887123.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLeveraged stETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0328455870.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Leveraged stETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.5244698280.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Leveraged stETH ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.17347512927644217.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00887123+1.45%
30 ມື້$ +0.0328455870+5.27%
60 ວັນ$ +0.5244698280+84.15%
90 ວັນ$ +0.17347512927644217+38.57%

Leveraged stETH (XSTETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Leveraged stETH: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.601673
$ 0.601673$ 0.601673

$ 0.619432
$ 0.619432$ 0.619432

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

+0.48%

+1.45%

+0.32%

Leveraged stETH (XSTETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Leveraged stETH (XSTETH)

xstETH token, also called leveraged stETH, is a decentralized, composable leveraged long stETH futures contract with a low risk of liquidations and a 0 funding fee. To create a stable-leverage pair, f(x) holds a reserve of some base token. To start, let’s consider stETH. Minted against that stETH reserve are two types of derivative tokens; one stable, and one volatile(xstETH). At all times, the total market cap of the two derivative tokens is held equal to the value of the reserve, and any derivative token can be redeemed at any time for its share of the reserve base token. The volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x- 4x, though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Leveraged stETH (XSTETH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Leveraged stETH(XSTETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

XSTETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XSTETH ເຖິງ VND
16,400.481655
1 XSTETH ເຖິງ AUD
A$0.95355261
1 XSTETH ເຖິງ GBP
0.45496301
1 XSTETH ເຖິງ EUR
0.54221619
1 XSTETH ເຖິງ USD
$0.623237
1 XSTETH ເຖິງ MYR
RM2.63006014
1 XSTETH ເຖິງ TRY
24.44958751
1 XSTETH ເຖິງ JPY
¥90.00788754
1 XSTETH ເຖິງ RUB
49.22325826
1 XSTETH ເຖິງ INR
53.38648142
1 XSTETH ເຖິງ IDR
Rp10,216.99836528
1 XSTETH ເຖິງ KRW
844.49236737
1 XSTETH ເຖິງ PHP
34.73299801
1 XSTETH ເຖິງ EGP
￡E.30.93748468
1 XSTETH ເຖິງ BRL
R$3.47143009
1 XSTETH ເຖິງ CAD
C$0.84760232
1 XSTETH ເຖິງ BDT
76.16579377
1 XSTETH ເຖິງ NGN
970.77264831
1 XSTETH ເຖິງ UAH
25.89549735
1 XSTETH ເຖິງ VES
Bs61.077226
1 XSTETH ເຖິງ PKR
Rs175.85255192
1 XSTETH ເຖິງ KZT
317.1653093
1 XSTETH ເຖິງ THB
฿20.34868805
1 XSTETH ເຖິງ TWD
NT$18.6347863
1 XSTETH ເຖິງ AED
د.إ2.28727979
1 XSTETH ເຖິງ CHF
Fr0.51105434
1 XSTETH ເຖິງ HKD
HK$4.88617808
1 XSTETH ເຖິງ MAD
.د.م5.70885092
1 XSTETH ເຖິງ MXN
$11.87266485