Leverage WBTC ລາຄາ (XWBTC)
ລາຄາສົດຂອງ Leverage WBTC (XWBTC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 2.32USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. XWBTC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLeverage WBTCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Leverage WBTC ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +1.91%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXWBTC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XWBTC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Leverage WBTC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.04358378.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLeverage WBTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1048498480.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Leverage WBTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.8779615440.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Leverage WBTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.5950464165780526.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.04358378
|+1.91%
|30 ມື້
|$ +0.1048498480
|+4.52%
|60 ວັນ
|$ +0.8779615440
|+37.84%
|90 ວັນ
|$ +0.5950464165780526
|+34.50%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Leverage WBTC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.15%
+1.91%
+3.50%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
btcUSD offers the perfectly pegged, zero-beta USD stablecoin-with-awesome-yields experience that f(x) users love, while xWBTC brings the expected leverage long BTC excitement. With the added bonus that since btcUSD kicks in at a 120% collateral ratio, xWBTC’s effective leverage ratio can get up to 5.6x leverage! The key difference with WBTC is that, since it has no built-in yield, xWBTC holders pay a competitive funding rate for the leveraged price exposure. As with all other f tokens, holding btcUSD is free, and farming with it in the stability pool is lucrative. The funding rate of xWBTC will simply track the borrowing rate of crvUSD against WBTC. Revenue is treated in the same way as any other reserve yield in f(x); it is divided evenly between the stability pool and the protocol (as revenue). WBTC flowing to the protocol is further subdivided, with 75% being paid to veFXN holders and 25% to the protocol treasury.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 XWBTC ເຖິງ VND
₫61,050.8
|1 XWBTC ເຖິງ AUD
A$3.5496
|1 XWBTC ເຖິງ GBP
￡1.6936
|1 XWBTC ເຖິງ EUR
€2.0184
|1 XWBTC ເຖິງ USD
$2.32
|1 XWBTC ເຖິງ MYR
RM9.7904
|1 XWBTC ເຖິງ TRY
₺91.0136
|1 XWBTC ເຖິງ JPY
¥335.0544
|1 XWBTC ເຖິງ RUB
₽183.2336
|1 XWBTC ເຖິງ INR
₹198.7312
|1 XWBTC ເຖິງ IDR
Rp38,032.7808
|1 XWBTC ເຖິງ KRW
₩3,143.6232
|1 XWBTC ເຖິງ PHP
₱129.2936
|1 XWBTC ເຖິງ EGP
￡E.115.1648
|1 XWBTC ເຖິງ BRL
R$12.9224
|1 XWBTC ເຖິງ CAD
C$3.1552
|1 XWBTC ເຖິງ BDT
৳283.5272
|1 XWBTC ເຖິງ NGN
₦3,613.7016
|1 XWBTC ເຖິງ UAH
₴96.396
|1 XWBTC ເຖິງ VES
Bs227.36
|1 XWBTC ເຖິງ PKR
Rs654.6112
|1 XWBTC ເຖິງ KZT
₸1,180.648
|1 XWBTC ເຖິງ THB
฿75.748
|1 XWBTC ເຖິງ TWD
NT$69.368
|1 XWBTC ເຖິງ AED
د.إ8.5144
|1 XWBTC ເຖິງ CHF
Fr1.9024
|1 XWBTC ເຖິງ HKD
HK$18.1888
|1 XWBTC ເຖິງ MAD
.د.م21.2512
|1 XWBTC ເຖິງ MXN
$44.196