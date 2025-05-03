LEPER ລາຄາ (LEPER)
ລາຄາສົດຂອງ LEPER (LEPER) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00002922USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 26.07KUSD. LEPER ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLEPERຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- LEPER ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.59%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 892.22M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLEPER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LEPER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ LEPER ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLEPER ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000079905.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LEPER ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000090380.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LEPER ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000020624898367865266.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.59%
|30 ມື້
|$ +0.0000079905
|+27.35%
|60 ວັນ
|$ -0.0000090380
|-30.93%
|90 ວັນ
|$ -0.000020624898367865266
|-41.37%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ LEPER: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.95%
-1.59%
-12.99%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 LEPER ເຖິງ VND
₫0.7689243
|1 LEPER ເຖິງ AUD
A$0.000045291
|1 LEPER ເຖິງ GBP
￡0.000021915
|1 LEPER ເຖິງ EUR
€0.0000257136
|1 LEPER ເຖິງ USD
$0.00002922
|1 LEPER ເຖິງ MYR
RM0.0001247694
|1 LEPER ເຖິງ TRY
₺0.0011267232
|1 LEPER ເຖິງ JPY
¥0.004226673
|1 LEPER ເຖິງ RUB
₽0.0024176628
|1 LEPER ເຖິງ INR
₹0.002470551
|1 LEPER ເຖິງ IDR
Rp0.4790163168
|1 LEPER ເຖິງ KRW
₩0.0409243632
|1 LEPER ເຖິງ PHP
₱0.0016252164
|1 LEPER ເຖິງ EGP
￡E.0.0014832072
|1 LEPER ເຖິງ BRL
R$0.0001648008
|1 LEPER ເຖິງ CAD
C$0.0000400314
|1 LEPER ເຖິງ BDT
৳0.003561918
|1 LEPER ເຖິງ NGN
₦0.0468268032
|1 LEPER ເຖິງ UAH
₴0.001215552
|1 LEPER ເຖິງ VES
Bs0.00251292
|1 LEPER ເຖິງ PKR
Rs0.0082377024
|1 LEPER ເຖິງ KZT
₸0.0150383652
|1 LEPER ເຖິງ THB
฿0.000967182
|1 LEPER ເຖິງ TWD
NT$0.0008990994
|1 LEPER ເຖິງ AED
د.إ0.0001072374
|1 LEPER ເຖິງ CHF
Fr0.0000239604
|1 LEPER ເຖິງ HKD
HK$0.000226455
|1 LEPER ເຖິງ MAD
.د.م0.0002705772
|1 LEPER ເຖິງ MXN
$0.0005735886