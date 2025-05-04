LBK ລາຄາ (LBK)
ລາຄາສົດຂອງ LBK (LBK) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0103392USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. LBK ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLBKຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 876.68K USD
- LBK ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.42%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLBK ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LBK MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ LBK ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00025732950591682.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLBK ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003110300.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LBK ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0029336177.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ LBK ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.005692296314660318.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00025732950591682
|-2.42%
|30 ມື້
|$ +0.0003110300
|+3.01%
|60 ວັນ
|$ -0.0029336177
|-28.37%
|90 ວັນ
|$ -0.005692296314660318
|-35.50%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ LBK: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.16%
-2.42%
-2.53%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
LBank ganna release its own exchange token "LBK" on August 1, 2019, with a total circulation of 2 billion, which will never be issued additionally. The initial issue includes 3 rounds, with a total number of 1.2 billion LBK. Currently, the LBK token is a decentralized blockchain digital asset based on Ethereum, which is a standard token based on the Ethereum ERC20 protocol. In the future, LBK will benefit from the blockchain technology and digital financial operation capabilities of LBank, and combined with the community-based autonomy concept, mapped to the emerging blockchain network that is in line with LBK's financial ecology, for free circulation and credibility. exchange.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 LBK ເຖິງ VND
₫272.076048
|1 LBK ເຖິງ AUD
A$0.01602576
|1 LBK ເຖິງ GBP
￡0.0077544
|1 LBK ເຖິງ EUR
€0.009098496
|1 LBK ເຖິງ USD
$0.0103392
|1 LBK ເຖິງ MYR
RM0.044148384
|1 LBK ເຖິງ TRY
₺0.398782944
|1 LBK ເຖິງ JPY
¥1.49815008
|1 LBK ເຖິງ RUB
₽0.854948448
|1 LBK ເຖິງ INR
₹0.875006496
|1 LBK ເຖິງ IDR
Rp169.495054848
|1 LBK ເຖິງ KRW
₩14.480669952
|1 LBK ເຖິງ PHP
₱0.575479872
|1 LBK ເຖິງ EGP
￡E.0.5247144
|1 LBK ເຖິງ BRL
R$0.05841648
|1 LBK ເຖິງ CAD
C$0.014268096
|1 LBK ເຖິງ BDT
৳1.26034848
|1 LBK ເຖິງ NGN
₦16.569188352
|1 LBK ເຖິງ UAH
₴0.43011072
|1 LBK ເຖິງ VES
Bs0.9098496
|1 LBK ເຖິງ PKR
Rs2.914827264
|1 LBK ເຖິງ KZT
₸5.321172672
|1 LBK ເຖິງ THB
฿0.34222752
|1 LBK ເຖິງ TWD
NT$0.317516832
|1 LBK ເຖິງ AED
د.إ0.037944864
|1 LBK ເຖິງ CHF
Fr0.008478144
|1 LBK ເຖິງ HKD
HK$0.0801288
|1 LBK ເຖິງ MAD
.د.م0.095740992
|1 LBK ເຖິງ MXN
$0.202441536