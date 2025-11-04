ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດLaunchiumຂອງມື້ນີ້0.00001239 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLNCHMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLNCHMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດLaunchiumຂອງມື້ນີ້0.00001239 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLNCHMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLNCHMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LNCHM

LNCHM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ LNCHM

LNCHM ເຈ້ຍຂາວ

LNCHM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

LNCHM Tokenomics

LNCHM ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Launchium

Launchium ລາຄາ (LNCHM)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 LNCHM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

--
----
-18.20%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Launchium (LNCHM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:46:49 (UTC+8)

Launchium (LNCHM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00001231
$ 0.00001231$ 0.00001231
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00001516
$ 0.00001516$ 0.00001516
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00001231
$ 0.00001231$ 0.00001231

$ 0.00001516
$ 0.00001516$ 0.00001516

$ 0.00025703
$ 0.00025703$ 0.00025703

$ 0.00001231
$ 0.00001231$ 0.00001231

-1.05%

-18.29%

-19.99%

-19.99%

Launchium (LNCHM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00001239. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, LNCHMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00001231 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00001516, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. LNCHMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00025703, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00001231.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, LNCHMມີການປ່ຽນແປງ-1.05%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -18.29%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -19.99%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Launchium (LNCHM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 11.57K
$ 11.57K$ 11.57K

--
----

$ 11.57K
$ 11.57K$ 11.57K

933.95M
933.95M 933.95M

933,946,118.2794385
933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານLaunchiumການຊື້ຂາຍ$ 11.57K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງLNCHMແມ່ນ933.95Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ933946118.2794385. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 11.57K.

Launchium (LNCHM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Launchium ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLaunchium ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000072050.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Launchium ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000105207.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Launchium ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001392922976832166.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-18.29%
30 ມື້$ -0.0000072050-58.15%
60 ວັນ$ -0.0000105207-84.91%
90 ວັນ$ -0.0001392922976832166-91.83%

ແມ່ນຫຍັງ Launchium (LNCHM)

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Launchium ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Launchium (LNCHM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Launchium (LNCHM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບLaunchium.

ກວດເບິ່ງການLaunchiumຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

LNCHM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Launchium (LNCHM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງLaunchium (LNCHM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ LNCHM ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Launchium(LNCHM)

ມື້ນີ້ມີLaunchium (LNCHM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ LNCHMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00001239 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາLNCHMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​LNCHMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00001239. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງLaunchium?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງLNCHM​ແມ່ນ​$ 11.57K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງLNCHM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນLNCHMແມ່ນ 933.95M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງLNCHM?
LNCHM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.00025703 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງLNCHM?
LNCHMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00001231 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດLNCHM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການLNCHMແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້LNCHMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
LNCHM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງLNCHMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:46:49 (UTC+8)

Launchium (LNCHM) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,841.09
$103,841.09$103,841.09

-1.80%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,483.96
$3,483.96$3,483.96

-2.92%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.84
$160.84$160.84

-3.53%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1406
$1.1406$1.1406

-25.06%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,841.09
$103,841.09$103,841.09

-1.80%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,483.96
$3,483.96$3,483.96

-2.92%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.84
$160.84$160.84

-3.53%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2685
$2.2685$2.2685

-2.51%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16539
$0.16539$0.16539

-0.94%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07157
$0.07157$0.07157

+156.33%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$50.812
$50.812$50.812

+138.59%

ໂລໂກ້ DASH

DASH

DASH

$147.48
$147.48$147.48

+72.85%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3919
$0.3919$0.3919

+71.58%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001583
$0.0000000000001583$0.0000000000001583

+58.30%