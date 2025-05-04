Lair Staked KAIA ລາຄາ (STKAIA)
ລາຄາສົດຂອງ Lair Staked KAIA (STKAIA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.121565USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. STKAIA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດLair Staked KAIAຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Lair Staked KAIA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.97%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTKAIA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STKAIA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Lair Staked KAIA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0037322709484734.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງLair Staked KAIA ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0124452776.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lair Staked KAIA ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0018060547.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lair Staked KAIA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.01433581662920717.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0037322709484734
|-2.97%
|30 ມື້
|$ +0.0124452776
|+10.24%
|60 ວັນ
|$ +0.0018060547
|+1.49%
|90 ວັນ
|$ -0.01433581662920717
|-10.54%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Lair Staked KAIA: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.43%
-2.97%
+3.45%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Lair is the next generation liquid staking solution built for Kaia KIP-163: CnStakingV3 - providing a simple way and diverse options to get rewards on KAIA tokens. By staking with Lair, KAIA tokens remain liquid and can be used across a range of DeFi applications, getting extra rewards. Kaia is the new merge chain by Klaytn and Finschia. It is the first decentralized liquid staking solution that distributes deposit to multiple validators.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 STKAIA ເຖິງ VND
₫3,198.982975
|1 STKAIA ເຖິງ AUD
A$0.18842575
|1 STKAIA ເຖິງ GBP
￡0.09117375
|1 STKAIA ເຖິງ EUR
€0.1069772
|1 STKAIA ເຖິງ USD
$0.121565
|1 STKAIA ເຖິງ MYR
RM0.51908255
|1 STKAIA ເຖິງ TRY
₺4.68876205
|1 STKAIA ເຖິງ JPY
¥17.6147685
|1 STKAIA ເຖິງ RUB
₽10.05220985
|1 STKAIA ເຖິງ INR
₹10.28804595
|1 STKAIA ເຖິງ IDR
Rp1,992.8685336
|1 STKAIA ເຖິງ KRW
₩170.2590764
|1 STKAIA ເຖິງ PHP
₱6.7663079
|1 STKAIA ເຖິງ EGP
￡E.6.16942375
|1 STKAIA ເຖິງ BRL
R$0.68684225
|1 STKAIA ເຖິງ CAD
C$0.1677597
|1 STKAIA ເຖິງ BDT
৳14.8187735
|1 STKAIA ເຖິງ NGN
₦194.8152064
|1 STKAIA ເຖິງ UAH
₴5.057104
|1 STKAIA ເຖິງ VES
Bs10.69772
|1 STKAIA ເຖິງ PKR
Rs34.2716048
|1 STKAIA ເຖິງ KZT
₸62.5646429
|1 STKAIA ເຖິງ THB
฿4.0238015
|1 STKAIA ເຖິງ TWD
NT$3.73326115
|1 STKAIA ເຖິງ AED
د.إ0.44614355
|1 STKAIA ເຖິງ CHF
Fr0.0996833
|1 STKAIA ເຖິງ HKD
HK$0.94212875
|1 STKAIA ເຖິງ MAD
.د.م1.1256919
|1 STKAIA ເຖິງ MXN
$2.3802427