ໂລໂກ້ L2 Standard Bridged frxUSD

L2 Standard Bridged frxUSD ລາຄາ (FRXUSD)

USD

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1
$1$1
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.999966USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 94.79MUSD. FRXUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດL2 Standard Bridged frxUSDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- L2 Standard Bridged frxUSD ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 94.76M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFRXUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FRXUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ L2 Standard Bridged frxUSD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0001369147131382.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງL2 Standard Bridged frxUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0037857712.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ L2 Standard Bridged frxUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0118531969.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ L2 Standard Bridged frxUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0001369147131382-0.01%
30 ມື້$ +0.0037857712+0.38%
60 ວັນ$ +0.0118531969+1.19%
90 ວັນ$ 0--

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ L2 Standard Bridged frxUSD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.996996
$ 0.996996$ 0.996996

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

-0.01%

-0.01%

+0.13%

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 94.79M
$ 94.79M$ 94.79M

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94.76M
94.76M 94.76M

ແມ່ນຫຍັງ L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ L2 Standard Bridged frxUSD(FRXUSD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FRXUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FRXUSD ເຖິງ VND
26,314.10529
1 FRXUSD ເຖິງ AUD
A$1.5499473
1 FRXUSD ເຖິງ GBP
0.7499745
1 FRXUSD ເຖິງ EUR
0.87997008
1 FRXUSD ເຖິງ USD
$0.999966
1 FRXUSD ເຖິງ MYR
RM4.26985482
1 FRXUSD ເຖິງ TRY
38.56868862
1 FRXUSD ເຖິງ JPY
¥144.8950734
1 FRXUSD ເຖິງ RUB
82.68718854
1 FRXUSD ເຖິງ INR
84.62712258
1 FRXUSD ເຖິງ IDR
Rp16,392.88262304
1 FRXUSD ເຖິງ KRW
1,400.51238096
1 FRXUSD ເຖິງ PHP
55.65810756
1 FRXUSD ເຖິງ EGP
￡E.50.75827416
1 FRXUSD ເຖິງ BRL
R$5.6498079
1 FRXUSD ເຖິງ CAD
C$1.37995308
1 FRXUSD ເຖິງ BDT
121.8958554
1 FRXUSD ເຖິງ NGN
1,602.50551296
1 FRXUSD ເຖິງ UAH
41.5985856
1 FRXUSD ເຖິງ VES
Bs85.997076
1 FRXUSD ເຖິງ PKR
Rs281.91041472
1 FRXUSD ເຖິງ KZT
514.64250156
1 FRXUSD ເຖິງ THB
฿33.0988746
1 FRXUSD ເຖິງ TWD
NT$30.70895586
1 FRXUSD ເຖິງ AED
د.إ3.66987522
1 FRXUSD ເຖິງ CHF
Fr0.81997212
1 FRXUSD ເຖິງ HKD
HK$7.7497365
1 FRXUSD ເຖິງ MAD
.د.م9.25968516
1 FRXUSD ເຖິງ MXN
$19.57933428