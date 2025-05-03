ໂລໂກ້ KYVE Network

KYVE Network ລາຄາ (KYVE)

USD

KYVE Network (KYVE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00994858
$0.00994858$0.00994858
+0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ KYVE Network (KYVE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ KYVE Network (KYVE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00994866USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 8.95MUSD. KYVE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKYVE Networkຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- KYVE Network ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.71%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 900.07M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKYVE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KYVE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

KYVE Network (KYVE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ KYVE Network ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKYVE Network ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004597385.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KYVE Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0023473057.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KYVE Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.009339961321949518.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.71%
30 ມື້$ +0.0004597385+4.62%
60 ວັນ$ -0.0023473057-23.59%
90 ວັນ$ -0.009339961321949518-48.42%

KYVE Network (KYVE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ KYVE Network: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00921965
$ 0.00921965$ 0.00921965

$ 0.01124735
$ 0.01124735$ 0.01124735

$ 0.17427
$ 0.17427$ 0.17427

+1.16%

+0.71%

+0.29%

KYVE Network (KYVE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 8.95M
$ 8.95M$ 8.95M

--
----

900.07M
900.07M 900.07M

ແມ່ນຫຍັງ KYVE Network (KYVE)

KYVE, the Web3 data lake solution, is a protocol that enables data providers to standardize, validate, and permanently store blockchain data streams. By leveraging permanent data storage solutions like Arweave, KYVE’s Cosmos SDK chain creates permanent backups and ensures the scalability, immutability, and availability of these resources over time. KYVE’s network is powered by decentralized uploaders and validators funded by $KYVE tokens and aims to operate as a DAO (Decentralized Autonomous Organization) in the near future. This past year KYVE has gained major support, currently backed by top VCs, including Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Mechanism Capital, CMS Holdings, and blockchains such as Arweave, Avalanche, Solana, Interchain, and NEAR.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

KYVE Network (KYVE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ KYVE Network(KYVE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

KYVE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 KYVE ເຖິງ VND
261.7989879
1 KYVE ເຖິງ AUD
A$0.015420423
1 KYVE ເຖິງ GBP
0.007461495
1 KYVE ເຖິງ EUR
0.0087548208
1 KYVE ເຖິງ USD
$0.00994866
1 KYVE ເຖິງ MYR
RM0.0424807782
1 KYVE ເຖິງ TRY
0.3837198162
1 KYVE ເຖິງ JPY
¥1.441560834
1 KYVE ເຖິງ RUB
0.8226546954
1 KYVE ເຖິງ INR
0.8419550958
1 KYVE ເຖິງ IDR
Rp163.0927607904
1 KYVE ເຖິງ KRW
13.9336952496
1 KYVE ເຖິງ PHP
0.5537424156
1 KYVE ເຖິງ EGP
￡E.0.5049939816
1 KYVE ເຖິງ BRL
R$0.056209929
1 KYVE ເຖິງ CAD
C$0.0137291508
1 KYVE ເຖິງ BDT
1.212741654
1 KYVE ເຖິງ NGN
15.9433245696
1 KYVE ເຖິງ UAH
0.413864256
1 KYVE ເຖິງ VES
Bs0.85558476
1 KYVE ເຖິງ PKR
Rs2.8047262272
1 KYVE ເຖິງ KZT
5.1201773556
1 KYVE ເຖິງ THB
฿0.329300646
1 KYVE ເຖິງ TWD
NT$0.3055233486
1 KYVE ເຖິງ AED
د.إ0.0365115822
1 KYVE ເຖິງ CHF
Fr0.0081579012
1 KYVE ເຖິງ HKD
HK$0.077102115
1 KYVE ເຖິງ MAD
.د.م0.0921245916
1 KYVE ເຖິງ MXN
$0.1947947628