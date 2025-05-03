KYVE Network ລາຄາ (KYVE)
ລາຄາສົດຂອງ KYVE Network (KYVE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00994866USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 8.95MUSD. KYVE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKYVE Networkຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- KYVE Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.71%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 900.07M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKYVE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KYVE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ KYVE Network ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKYVE Network ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004597385.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KYVE Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0023473057.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KYVE Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.009339961321949518.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.71%
|30 ມື້
|$ +0.0004597385
|+4.62%
|60 ວັນ
|$ -0.0023473057
|-23.59%
|90 ວັນ
|$ -0.009339961321949518
|-48.42%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ KYVE Network: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.16%
+0.71%
+0.29%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
KYVE, the Web3 data lake solution, is a protocol that enables data providers to standardize, validate, and permanently store blockchain data streams. By leveraging permanent data storage solutions like Arweave, KYVE’s Cosmos SDK chain creates permanent backups and ensures the scalability, immutability, and availability of these resources over time. KYVE’s network is powered by decentralized uploaders and validators funded by $KYVE tokens and aims to operate as a DAO (Decentralized Autonomous Organization) in the near future. This past year KYVE has gained major support, currently backed by top VCs, including Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Mechanism Capital, CMS Holdings, and blockchains such as Arweave, Avalanche, Solana, Interchain, and NEAR.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 KYVE ເຖິງ VND
₫261.7989879
|1 KYVE ເຖິງ AUD
A$0.015420423
|1 KYVE ເຖິງ GBP
￡0.007461495
|1 KYVE ເຖິງ EUR
€0.0087548208
|1 KYVE ເຖິງ USD
$0.00994866
|1 KYVE ເຖິງ MYR
RM0.0424807782
|1 KYVE ເຖິງ TRY
₺0.3837198162
|1 KYVE ເຖິງ JPY
¥1.441560834
|1 KYVE ເຖິງ RUB
₽0.8226546954
|1 KYVE ເຖິງ INR
₹0.8419550958
|1 KYVE ເຖິງ IDR
Rp163.0927607904
|1 KYVE ເຖິງ KRW
₩13.9336952496
|1 KYVE ເຖິງ PHP
₱0.5537424156
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￡E.0.5049939816
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R$0.056209929
|1 KYVE ເຖິງ CAD
C$0.0137291508
|1 KYVE ເຖິງ BDT
৳1.212741654
|1 KYVE ເຖິງ NGN
₦15.9433245696
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₴0.413864256
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Bs0.85558476
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Rs2.8047262272
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NT$0.3055233486
|1 KYVE ເຖິງ AED
د.إ0.0365115822
|1 KYVE ເຖິງ CHF
Fr0.0081579012
|1 KYVE ເຖິງ HKD
HK$0.077102115
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.د.م0.0921245916
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$0.1947947628