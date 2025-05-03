ໂລໂກ້ Kyber Network Crystal Legacy

Kyber Network Crystal Legacy ລາຄາ (KNCL)

USD

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.358936
$0.358936$0.358936
-4.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.358936USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.27MUSD. KNCL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດKyber Network Crystal Legacyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Kyber Network Crystal Legacy ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.65%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 11.88M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKNCL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KNCL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Kyber Network Crystal Legacy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0175332000462117.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKyber Network Crystal Legacy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0619262589.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kyber Network Crystal Legacy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0076388041.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kyber Network Crystal Legacy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1038048246461594.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0175332000462117-4.65%
30 ມື້$ +0.0619262589+17.25%
60 ວັນ$ +0.0076388041+2.13%
90 ວັນ$ -0.1038048246461594-22.43%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Kyber Network Crystal Legacy: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.357821
$ 0.357821$ 0.357821

$ 0.377458
$ 0.377458$ 0.377458

$ 5.8
$ 5.8$ 5.8

-0.14%

-4.65%

-6.06%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
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11.88M
11.88M 11.88M

ແມ່ນຫຍັງ Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Kyber Network Crystal Legacy(KNCL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

KNCL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 KNCL ເຖິງ VND
9,445.40084
1 KNCL ເຖິງ AUD
A$0.5563508
1 KNCL ເຖິງ GBP
0.269202
1 KNCL ເຖິງ EUR
0.31586368
1 KNCL ເຖິງ USD
$0.358936
1 KNCL ເຖິງ MYR
RM1.53265672
1 KNCL ເຖິງ TRY
13.84416152
1 KNCL ເຖິງ JPY
¥52.0098264
1 KNCL ເຖິງ RUB
29.68041784
1 KNCL ເຖິງ INR
30.37675368
1 KNCL ເຖິງ IDR
Rp5,884.19577984
1 KNCL ເຖິງ KRW
502.71140416
1 KNCL ເຖິງ PHP
19.97837776
1 KNCL ເຖິງ EGP
￡E.18.21959136
1 KNCL ເຖິງ BRL
R$2.0279884
1 KNCL ເຖິງ CAD
C$0.49533168
1 KNCL ເຖິງ BDT
43.7542984
1 KNCL ເຖິງ NGN
575.21647616
1 KNCL ເຖິງ UAH
14.9317376
1 KNCL ເຖິງ VES
Bs30.868496
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Rs101.19123712
1 KNCL ເຖິງ KZT
184.73000176
1 KNCL ເຖິງ THB
฿11.8807816
1 KNCL ເຖິງ TWD
NT$11.02292456
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د.إ1.31729512
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Fr0.29432752
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HK$2.781754
1 KNCL ເຖິງ MAD
.د.م3.32374736
1 KNCL ເຖິງ MXN
$7.02796688