Kurt ລາຄາ (KURT)
+0.08%
-13.86%
-29.50%
-29.50%
Kurt (KURT) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KURTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KURTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00522224, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KURTມີການປ່ຽນແປງ+0.08%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -13.86%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -29.50%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKurtການຊື້ຂາຍ$ 211.47K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKURTແມ່ນ1.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 211.47K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Kurt ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງKurt ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kurt ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Kurt ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-13.86%
|30 ມື້
|$ 0
|-63.93%
|60 ວັນ
|$ 0
|-83.53%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.
Identical in DNA, but polar opposites in spirit.
Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.
But then came Kurt.
Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.
He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"
So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.
Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.
Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.
$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.
We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
